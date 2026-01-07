Președintele american Donald Trump a ironizat participarea sportivelor transsexuale în competiţiile feminine, imitând o scenetă de halterofilie în timpul discursului său adresat membrilor republicani ai Camerei Reprezentanților din SUA. Momentul a fost aplaudat de republicani şi activişti conservatori, dar criticat pe rețelele sociale.

Şeful statului american a imitat o competiţie de halterofilie pentru a critica participarea sportivelor transsexuale la categoria feminină. El a mimat mai întâi o halterofilă care „scapă greutatea” și „părăsește scena plângând”, fiind urmată de o competitoare transgender care ridică aceeași greutate fără efort.

În timpul acestei pantomime, Donald Trump a declarat că soţia sa, Prima Doamnă Melania Trump, nu apreciază astfel de „spectacole” și le consideră „nepotrivite pentru un președinte”.

„Soţia mea detestă când fac asta. Ea are foarte multă clasă şi crede că este neprezidenţial”, a declarat el. În ciuda dezaprobării ei, Trump și-a apărat acțiunile, afirmând: „Dar i-am spus: «cu toate astea, am devenit președinte».

Sceneta a fost aplaudată de personalităţi republicane, inclusiv de fosta înotătoare universitară Riley Gaines, care militează din 2022 împotriva participării femeilor transsexuale la sporturile feminine.

Marţi, activita a scris pe X că „nu-mi regret votul, asta este perfect”.

Aceste critici ale sportivilor transsexuali fac parte dintr-o veche opoziţie a lui Donald Trump faţă de recunoaşterea identităţii transsexuale şi faţă de ceea ce miliardarul cataloghează drept „ideologia genului”.

Președintele Donald Trump a primit critici masive online pentru că a luat în derâdere sportivii transgender. Utilizatorii de pe rețelele sociale au catalogat imitația ca fiind „ironia supremă” și „ridiculizare îndreptată împotriva unui grup vulnerabil pentru râsete ieftine”.

Un utilizator a comentat: „În ce dimensiune bizară am ajuns? Este atât de jenant”.

La 6 februarie, preşedintele republican a semnat un decret prin care le interzicea femeilor transsexuale să participe, în competiţii sportive, la categorii feminine în instituţii care primesc fonduri federale – ca liceele şi universităţile, ameninţate cu tăierea acestor finanţări.