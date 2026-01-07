Washingtonul ia în calcul sechestrarea petrolierului Marinera, parte din „flota-fantomă” a Rusiei

Statele Unite ar studia posibilitatea confiscării navei Marinera, o navă sub pavilion rus suspectată că transportă țiței venezuelean.

Nava, denumită inițial Bella 1, a fost sancţionată de Washington în 2024. La sfârșitul anului trecut, mai multe surse media americane au raportat tentative de capturare a petrolierului. The New York Times a relatat în special că echipajul a pictat un steag rus pe carenă pentru a descuraja orice intervenție americană. Cotidianul a precizat, de asemenea, că Moscova a adresat o notă diplomatică Statelor Unite, cerându-le să înceteze urmărirea navei, scrie News.

Potrivit CNN, petrolierul a fost recent înscris în registrul oficial rus sub numele de Marinera, informaţie confirmată marţi de ministrul rus al afacerilor externe, citat de cotidianul rus Kommersant. Diplomaţia rusă a confirmat, de asemenea, că nava este în prezent urmărită de un vas al pazei de coastă americane.

Citand două surse din cadrul serviciilor de informaţii americane, CBS News precizează că „Statele Unite ar prefera să sechestreze nava decât să o scufunde”. Operaţiunea ar putea fi similară cu cea desfăşurată luna trecută, când puşcaşii marini şi forţele speciale americane, în coordonare cu paza de coastă, au arestat nava Skipper, un petrolier sub pavilionul Guyanei, după ce acesta a părăsit un port venezuelean.

Potrivit mai multor companii specializate în monitorizarea maritimă, cel puţin şaisprezece petroliere sancţionate au părăsit apele venezuelene începând de sâmbătă.

Treisprezece dintre acestea sunt încărcate cu un total estimat la aproximativ 12 milioane de barili de ţiţei şi combustibili, destinate în principal Chinei, a declarat pentru AFP site-ul de monitorizare maritimă TankerTrackers.