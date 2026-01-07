Primar din Gorj reclamat la Poliție după ce a deszăpezit un drum din altă comună. Ce îi reproșează un consilier AUR

Scene tensionate în județul Gorj, unde doi primari din localități vecine au ajuns în conflict după ce edilul unei comune a deszăpezit un drum care aparține, administrativ, altei unități administrativ-teritoriale.

Primarul comunei Samarinești, Iulian Giurgescu (PNL), susține că a intervenit pentru a asigura accesul către satul Băzăvani, localitate aflată în administrarea comunei pe care o conduce. Acesta afirmă că drumul respectiv a fost deszăpezit de mai multe ori de-a lungul anilor de către autoritatea sa și că nu a produs nicio deteriorare.

„Dacă nu deszăpezeam acea porțiune de drum nu puteam ajunge în satul Băzăvani. Tot noi am intervenit și în trecut. M-am trezit cu telefon de la poliție, că cineva a reclamat faptul că nu trebuia să las lama pe teritoriul altui UAT. S-a constatat că nu sunt deteriorări ale drumului. Ce deteriorări să fie cu o lamă cu răzuitor de cauciuc pentru zăpadă?”, a declarat Iulian Giurgescu, pentru Antena 3.

De cealaltă parte, primarul municipiului Motru, Costel Cosmin Morega (PSD), spune că sesizarea a venit în urma unor constatări făcute de un consilier local AUR, care locuiește în zonă. Acesta ar fi semnalat posibile distrugeri ale drumului în urma intervenției utilajului.

„Din pozele și filmările văzute, se observa că apa curge pe mijlocul drumului și că profilul drumului a fost afectat oarecum. Dacă este o greșeală, se îndreaptă. Nu cred că a fost ceva intenționat, dar poate a fost o neglijență, o grabă sau o lipsă de experiență. Sunt mai mulți factori de analizat”, a explicat primarul din Motru.

Polițiștii ajunși la fața locului au constatat însă că drumul nu a fost distrus, ci doar deszăpezit, iar intervenția nu a produs pagube materiale. Conflictul dintre cei doi edili scoate la iveală tensiuni administrative între localități, apărute în contextul condițiilor meteo dificile.