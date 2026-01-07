Două orașe din Iran, „preluate” de protestatari. Manifestațiile s-au extins în aproape toată țara

Consiliul Național al Rezistenței din Iran (NCRI) a susținut că orașele Abdanan (provincia Ilam) și Malekshahi au fost practic „preluate” de protestatari, în timp ce protestele se extind în toată țara și numărul morților crește.

„Astăzi a avut loc o evoluție majoră în două orașe din vestul Iranului care au fost parctic preluate, iar oamenii sărbătoresc pe străzi”, a declarat Ali Safavi pentru Fox News Digital. „Scandau «Moarte lui Khamenei!» ”

„În ciuda a tot ceea ce a făcut regimul, factorul frică pare să se fi transferat, deoarece oamenii au determinat forțele represive să fugă”, a adăugat Safavi.

Maryam Rajavi, președinta aleasă a NCRI, a distribuit și ea o postare pe X în care salută protestatarii din Malakshahi și Abdanan, despre care a spus că „i-au împins pe apărătorii regimului să se retragă”.

Demonstrații, greve și adunări stradale au fost raportate și în zeci de orașe din mai multe provincii.

În provincia Ilam, martori și grupuri pentru drepturile omului au raportat că, în interiorul Spitalului Imam Khomeini, s-au folosit gaze lacrimogene în timp ce autoritățile încercau să aresteze protestatari răniți transferați din orașele din apropiere, potrivit unor rapoarte.

Amnesty International a declarat marți: „Atacul forțelor de securitate iraniene asupra unui spital din Ilam, unde protestatarii răniți caută îngrijiri medicale sau adăpost, încalcă dreptul internațional”.

Protestatarii iranieni se ciocnesc cu forțele de securitate, în timp ce gazele lacrimogene umplu străzile din Teheran, pe fondul tulburărilor naționale

Protestatar făcând semn către forțele de ordine pe stradă

Un protestatar se confruntă cu forțele de securitate iraniene în timpul ciocnirilor pe fondul tulburărilor la nivel național, conform imaginilor publicate de grupul de opoziție iranian Consiliul Național al Rezistenței din Iran (NCRI).

Relatări similare au apărut din Teheran, unde forțele de securitate au fost văzute pătrunzând în Spitalul Sina și stârnind neliniște în rândul pacienților și familiilor acestora.

Tulburările au fost alimentate de un amestec de disperare economică și furie îndreptată asupra regimului.

Ceea ce a început cu greve ale muncitorilor și proteste ale comercianților împotriva prăbușirii monedei naționale și a inflației s-a transformat în demonstrații stradale pe scară largă și proteste studențești.

Părți din Marele Bazar din Teheran și centre comerciale importante din Mashhad au fost închise parțial sau total, conform unor rapoarte recente.

„Ceea ce face ca protestele din 2025 să fie diferite de cele de dinainte este faptul că, pentru cetățenii iranieni, cuțitul a ajuns la os”, a continuat Safavi.

„Oamenii simt că nu mai au nimic și au ajuns la un punct de ruptură”, a adăugat el.

Senatorul Lindsey Graham, R-S.C., a avertizat conducerea Iranului că violența continuă împotriva protestatarilor ar putea avea consecințe grave, scriind pe X că liderii regimului ar trebui să înțeleagă că acționează „pe propriul risc”.

Remarcile sale au venit după un avertisment recent al lui Trump, care a declarat pe Truth Social că SUA sunt „gata de acțiune și pregătite”, în urma protestelor soldate cu morți în rândul civililor.

Potrivit activiștilor pentru drepturile omului, cel puțin 36 de persoane și-au pierdut viața în timpul protestelor, 34 civili și doi membri ai forțelor de ordine și de securitate.

Demonstrațiile s-au extins în 92 de orașe din 27 de provincii, ducând la arestarea a cel puțin 2.076 de persoane.

BBC: Protestele antiguvernamentale s-au extins în majoritatea provinciilor

Înregistrări video verificate de BBC arată proteste în cel puțin 17 din cele 31 de provincii ale Iranului, însă potrivit unor relatări manifestații au avut loc în alte 11 provincii.

Imagini verificate din ultimele 10 zile arată dovezi ale demonstrațiilor și adunărilor antiguvernamentale în peste 50 de orașe din întreaga țară, inclusiv în mai multe regiuni percepute anterior ca fiind extrem de loiale statului.

Astfel, imagini geolocalizate au arătat proteste în Qom, în centrul Iranului, respectiv în Mashhad, în nord-est, care găzduiesc în mod tradițional populații extrem de loiale Republicii Islamice.

Tulburările din aceste orașe sunt „foarte grăitoare” și constituie o dovadă că „baza de sprijin a guvernului suferă, de asemenea, din cauza dificultăților economice”, a apreciat Sina Azodi, directoarea Programului de Studii din Orientul Mijlociu de la Universitatea George Washington.

Deși, inițial, răspunsul poliției și forțelor de securitate părea a fi reținut, imaginile verificate au arătat ofițeri care au intensificat utilizarea forței începând de sâmbătă. Această schimbare de abordare a coincis cu prima reacție publică a liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, la protestele din acea zi, el transmițând mesajul „revoltații trebuie puși la punct .

Șeful sistemului judiciar iranian, Gholamhossein Mohseni Ejei, a declarat că autoritățile „vor asculta protestatarii și criticii care au, în mod legitim și pe bună dreptate, îngrijorări cu privire la mijloacele lor de trai și la bunăstarea lor socială și economică”.

Dar a adăugat că vor „lua măsuri ferme împotriva celor care încearcă să exploateze situația, să incite la revolte și să submineze securitatea țării și a poporului”. Puternicul Corp al Gardianilor Revoluției (IRGC) a emis, de asemenea, avertismente adresate protestatarilor din provincia Lorestan că nu vor mai tolera adunările stradale.

Una dintre cele mai violente represiuni a avut loc sâmbătă în Malekshahi, un orășel din provincia Ilam, în vestul țării. Imagini verificate au arătat o mică demonstrație care a avut loc pe Bulevardul Commandery, unde se află ofițerii mai multor instituții de stat, înainte să se audă focuri de armă. Grupurile pentru drepturile omului au declarat că patru persoane au fost ucise în incident, agențiile de știri semi-oficiale Mehr și Tasnim vorbind de trei morți.

Imaginile ulterioare au arătat mai multe persoane în timp ce erau transportate la spital.

Mai multe videoclipuri verificate, filmate în orașul Ilam din apropiere, arată forțele de securitate trăgând focuri de armă spre Spitalul Imam Khomeini din centrul orașului, sâmbătă seară. Președintele Iranului a ordonat o anchetă asupra incidentului.

Forțele de securitate au tras asupra protestatarilor și în alte orașe. În Fasa, în provincia Fars din sud-vest, au fost văzute forțe în echipament militar și antirevoltă trăgând asupra demonstranților.

În orașul Azna, din vestul țării, manifestanții au aprins un incendiu în fața unei secții de poliție după ce forțele de securitate au deschis focul asupra protestatarilor. BBC Persian a identificat cel puțin trei manifestanți uciși în Azna, verificând imagini de la înmormântări și vorbind cu membrii familiilor.

În orașul Iranshahr, din provincia de coastă Sistan și Baluchestan, protestatarii au dat foc unei statui a lui Khamenei și a liderului revoluției din 1979, ayatollahul Ruhollah Khomeini.