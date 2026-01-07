Acuzații grave. Minori de la Centrul de Reeducare Buziaș, închiși într-o cameră și obligați să întrețină relații sexuale între ei

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj au deschis o anchetă după ce, la sfârșitul anului trecut, doi polițiști de penitenciare din cadrul Centrului Educativ Buziaș au fost acuzați că ar fi abuzat sexual mai mulți adolescenți în vârstă de 15, 16 și 17 ani.

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) arată că acest caz, de la Centrul Educativ Buziaș, reprezintă „simbolul eșecului ANP și preludiul celui mai întunecat scandal care anunță prăbușirea morală a Poliției Penitenciare”.

Băieții abuzați, încarcerați la Centrul Educativ Buziaș, ar fi fost obligați de doi gardieni să întrețină relații sexuale între ei, în timp ce polițiștii de penitenciare respectivi îi priveau. În cazul în care refuzau, minorii ar fi fost dezbrăcați cu forța de către cei doi bărbați și bătuți la pielea goală, potrivit Mediafax.

Cazul a fost ascuns timp de mai multe zile și a ieșit la iveală la finalul anului trecut, după un control al Corpului de Control.

„Ce s-a întâmplat acolo depășește orice limită umană, morală și profesională. Este un episod pe care niciun polițist de penitenciare nu l-ar fi considerat posibil, iar faptul că a fost ascuns intenționat timp de 12 zile arată cât de adâncă este degradarea conducerii C.E. Buziaș. Nu pot detalia public ceea ce s-a întâmplat, pentru că impactul ar fi suficient pentru a zgudui întregul sistem penitenciar. Cei care au contacte la C.E. Buziaș știu exact despre ce este vorba și pot confirma gravitatea situației. La nivelul unității, incidentul este deja cunoscut și discutat, fără echivoc”, se arată într-un comunicat postat pe pagina FSANP.

Procurorii ar fi trimis Poliția să ridice imaginile surprinse de camerele de supraveghere și ar fi audiat zeci de persoane la Centrul Educativ Buziaș

Adolescenții ar fi povestit că, în spatele ușilor închise, erau obligați de gardieni să întrețină relații sexuale între ei, în timp ce angajații centrului de reeducare îi priveau. Victimele susțin că, ulterior, primeau în schimb chiștoace de țigări. În cazul în care totuși refuzau, minorii ar fi fost forțați să se dezbrace complet și bătuți la pielea goală. Cei doi agenți ar fi negat toate acuzațiile și ar fi spus că îi duceau pe băieți în spațiile respective pentru a-i pune să facă curățenie.

În ciuda acuzațiilor deosebit de grave, anchetatorii nu ar fi avut suficiente probe pentru emiterea unor ordonanțe de reținere. În schimb, conform unor surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), ei ar fi fost trimiși la o altă închisoare.

La solicitarea ministrului Justiției, Radu Marinescu, directoarea Centrului Educativ Buziaș, Georgeta Dumitrașcă, a demisionat din funcție și ar urma să revină pe vechiul post, în cadrul Penitenciarului Iași.

„C.E. Buziaș este proba clară că în Poliția Penitenciară funcționează un sistem de complicități, în care raportarea realității a devenit opțională, iar mușamalizarea a devenit o normalitate”, mai arată FSANP.

FSANP a transmis scrisori deschise ministrului Radu Marinescu, directorului general al ANP Bogdan Burcu, cărora li se aduce la cunoștință că acesta este „cel mai funest eveniment negativ petrecut într-un penitenciar”.

„E suficient, domnule ministru, domnule director general! Ori îi zguduiți acum, ori ne lăsați să ne prăbușim? Dar nu uitați, sunt ofițeri și agenți care încă își fac treaba”, arată sindicaliștii din Penitenciare.