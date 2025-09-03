Imaginea care intră în istorie: Putin, Xi și Kim Jong-un, aliniați împotriva Occidentului

Într-un spectacol fără precedent, președinții Rusiei, Chinei și Coreei de Nord au condus un grup de peste 20 de lideri mondiali la parada de Ziua Victoriei din Beijing. Presa internațională a comentat imaginea „coregrafiată”, în spatele căreia s-ar putea întrevedea o schimbare în echilibrul global al puterii.

Dacă imaginea cu liderii Rusiei și Chinei, însoțiți de șeful unui regim paria a cărui misiune de a înarma țara sa cu arme nucleare a fost contestată la Națiunile Unite de către cei doi companioni ai săi ar fi fost publicată acum câțiva ani, ea ar fi fost considerată trucată, scrie The Guardian.

Însă schimbările dramatice din peisajul geopolitic – invazia Rusiei în Ucraina și, mai ales, realegerea lui Donald Trump – au făcut ca reunirea Xi Jinping - Vladimir Putin - Kim Jong-un să fie numită de mulți observatori drept o redesenare dramatică a echilibrului global al puterii.

După încheierea festivităților de miercuri, regimurile de la Beijing, Moscova și Phenian vor rămâne să facă față unor provocări interne semnificative, care ar putea să le distragă atenția de la politica de putere globală, scrie sursa citată. Economia Chinei – a doua cea mai mare din lume după cea a SUA – stagnează, pe fondul presiunilor deflaționiste, al creșterii lente și al prăbușirii sectorului imobiliar. Rusia refuză să ia măsuri pentru a pune capăt războiului cu Ucraina, care durează de mai bine de trei ani, cu pierderi tot mai mari de ambele părți.

În ceea ce privește economia Coreei de Nord, care a crescut în 2024 cu cel mai rapid ritm din ultimii opt ani, Banca Centrală a Coreei de Sud spune că respectiva creștere care nu s-a datorat unei schimbări de abordare din partea lui Kim Jong-un, ci unui efect secundar al deciziei sale de a vinde cantități uriașe de rachete și muniție Rusiei.

În timp ce liderul nord-coreean evaluează perspectivele unui angajament mai mare cu noul președinte liberal al Coreei de Sud, Lee Jae-myung, perspectivele economice ale țării sale depind în mare măsură de evoluția unui conflict imprevizibil care are loc la mii de kilometri distanță.

Beijingul ar fi, în realitate, iritat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei

Deși liderii chinez și rus au declarat un parteneriat „nelimitat”, analiștii spun că Beijingul este iritat de războiul nesfârșit al Rusiei împotriva Ucrainei și de sprijinul direct al Coreei de Nord în acest sens. Xi Jinping se străduiește să echilibreze alianța sa cu ambele națiuni, evitând, în același timp, sancțiuni suplimentare din partea SUA și a altor aliați ai Ucrainei, arată sursa citată.

Simbolismul puternic asociat primei întâlniri dintre liderii chinez, rus și nord-coreean a fost atât de mare, încât a amenințat să eclipseze imensa paradă militară care s-a desfășurat pe străzile capitalei chineze. Imaginile care vin din Beijing dovedesc că „axa revoluției”, cu Xi în centrul ei, a trecut de stadiul de ipoteză și a intrat în domeniul haotic al realpolitikului, remarcă The Guardian care notează că rămâne de văzut cum o sesiune foto impresionantă se va traduce în acțiuni concrete. Dar liderii ceilalți ai lumii privesc cu siguranță acest fenomen cu un amestec de curiozitate și îngrijorare.

Celebra publicație Huffington Post, scrie despre fotografia cu liderul chinez Xi Jinping, alături de Vladimir Putin și de Kim Jong Un, că este una care „va intra în istorie”.

„Pentru mulți occidentali, imaginea definitorie a evenimentului nu este parada avioanelor de luptă, a rachetelor cu capacitate nucleară sau a trupelor care mărșăluiesc în sincronie perfectă, ci imaginea lui Xi, Vladimir Putin și Kim Jong Un unul lângă altul, într-o demonstrație fără precedent de solidaritate împotriva SUA și aliaților lor . Ei au conturat fața sfidătoare a unui bloc în creștere de lideri iliberali, hotărâți să se opună regulilor Occidentuluib și să încline balanța puterii globale în favoarea lor”, notează și CNN.

Amintim că preşedintele chinez a declarat miercuri, într-un discurs rostit înainte de uriașa defilare militară la Beijing, că țara sa este „de neoprit”.

„Renașterea națiunii chineze este de neoprit, iar nobila cauză a păcii și dezvoltării omenirii va triumfa cu siguranță”, a afirmat el.

„Astăzi, omenirea se confruntă din nou cu o alegere între pace sau război, dialog sau confruntare", a adăugat Xi.

Preşedintele american Donald Trump a răspuns sarcastic acuzând China, Rusia şi Coreea de Nord de „conspiraţie" împotriva Statelor Unite.

Într-o postare acidă pe Truth Social, Trump i-a reamintit lui Xi rolul SUA în înfrângerea Japoniei acum 80 de ani, adăugând: „Fie ca președintele Xi și minunatul popor chinez să aibă o zi de sărbătoare minunată și de neuitat. Vă rog să transmiteți salutările mele călduroase lui Vladimir Putin și Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”.