 UDMR amenință cu o moțiune de cenzură din cauza reformei administrative propuse de PSD: „Avem peste un milion de unguri în această țară” | adevarul.ro
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UDMR amenință cu o moțiune de cenzură din cauza reformei administrative propuse de PSD: „Avem peste un milion de unguri în această țară”

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Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a criticat vineri, 13 noiembrie, reforma administrativ-teritorială propusă de PSD și a avertizat că formațiunea ar putea susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Luca Niculescu, dacă Executivul își angajează răspunderea în Parlament pentru acest proiect.

Csoma Botond
Csoma Botond Foto: Facebook/Csoma Botond

Ne deranjează în primul rând neseriozitatea abordării. Au început cu 1.500, a doua zi au spus 3.000, a treia zi au spus 5.000, apoi au spus și de orașele cu sub 10.000 de locuitori.

În al doilea rând, nu suntem de acord ca această reformă administrativă să se facă doar cu luarea în calcul a regulii numerice. Sunt specificități, particularități istorice, geografice și etnice, care trebuie luate în considerare când faci o asemenea reformă. 

A treia chestiune care ne deranjează este că au anunțat colegii de la PSD că vor să facă această reformă prin asumarea răspunderii. Nu se poate face așa ceva. Trebuie să elaborăm un proiect”, a spus deputatul la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă, într-un astfel de scenariu, UDMR ar vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu, Csoma Botond a spus că „fără doar și poate”. 

„De AUR nu discutăm. Noi nu discutăm cu partidul AUR, nici în acest context. Vom vedea la momentul respectiv. Sunt și alte partide în Parlamentul României în afară de AUR, har Domnului”, a mai spus Botond. 

„Avem peste un milion de unguri în această țară”

Deputatul a explicat că în acest moment reforma propusă de PSD încalcă drepturile minorității maghiare. 

„Există Convenția-cadru privind protecția minorităților naționale, convenție semnată și ratificată de România, articolul 16 din această convenție prevede expres că limitele unităților administrativ-teritoriale nu pot fi modificate dacă acea modificare este în detrimentul ponderii unei comunități etnice. Deci trebuie să luăm în considerare această convenție.

Avem peste un milion de unguri în această țară, nu poți să faci o reformă și să nu iei în considerare și elementele etnice și particularitățile istorice și geografice”, a mai spus Csoma Botond.

Întrebat dacă foștii parteneri de Coaliție de la PSD au contactat UDMR pentru discuții pe această reformă, Botond a spus: „Nu au discutat, nu ne-au întrebat nimic”. 

Hunor: „O reformă bună îi ajută pe oameni și nu afectează comunitățile locale”

Joi, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat că formațiunea se va opune „prin toate mijloacele” unei reorganizări care, în opinia sa, ar putea afecta drepturile comunităților maghiare.

„O reformă bună îi ajută pe oameni și nu afectează comunitățile locale. Dacă o reformă nu simplifică procedurile administrative și atacă drepturile comunităților maghiare, atunci este o reformă proastă! Ne vom opune prin toate mijloacele.

La Aiud, ne-am întâlnit cu viceprimari UDMR care lucrează alături de primari români. Le-am cerut să ne spună ce ar însemna pentru localitățile lor o reorganizare administrativă.

Săptămâna trecută, la Rimetea, am discutat despre același subiect cu primarii comunelor mici. Atunci era vorba doar despre comasarea comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori, însă între timp au început să apară tot felul de planuri nechibzuite”, a scris liderul UDMR.

Acesta a reiterat că decizia privind comasarea trebuie luată prin referendum de către locuitorii fiecărei localități vizate.

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