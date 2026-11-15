 Două avioane s-au ciocnit pe aeroportul din Miami. Reacţia pilotului aeronavei cu 166 de pasageri la bord: „Cineva ne-a lovit” | adevarul.ro
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Video Două avioane s-au ciocnit pe aeroportul din Miami. Reacţia pilotului aeronavei cu 166 de pasageri la bord: „Cineva ne-a lovit”

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Un avion cargo al UPS și o aeronavă de pasageri a companiei Copa Airlines au intrat în coliziune pe aeroportul din Miami. Doi oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar FAA a început o anchetă.

incident aviatic Miami foto Facebook PulsePoint&Patrol jpg
Foto: Facebook PulsePoint&Patrol

„Cineva ne-a lovit”, a anunțat pilotul unei curse Copa Airlines, după ce avionul său a intrat în coliziune cu o aeronavă cargo UPS. Câteva momente mai târziu, pilotul celeilalte aeronave a recunoscut că înaintase prea mult. Discuția dintre cei doi a fost înregistrată de turnul de control al Aeroportului Internațional din Miami, unde s-a produs incidentul sâmbătă seara, în jurul orei 21:15, la doar o zi după ce peste 7.000 de zboruri au fost anulate în SUA.

Cele două avioane se aflau pe căile de rulare, atunci când a avut loc accidentul aviatic. Boeingul 737 al companiei Copa Airlines tocmai sosise din Panama City și se îndrepta spre poarta de debarcare. În același timp, un Boeing 767 al UPS se pregătea să plece spre Bogotá, Columbia.

Potrivit Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA), vârful aripii avionului Copa a lovit partea din față a aeronavei cargo. Două persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale de la echipele Miami-Dade Fire Rescue. Niciuna nu a avut nevoie de spitalizare.

Controlorii îi ceruseră echipajului UPS să lase avionul Copa să treacă. După ce pilotul companiei de pasageri a semnalat lovitura, controlorul l-a întrebat pe colegul său de la UPS dacă cele două aeronave intraseră în contact.

„Da, am înaintat prea mult, apoi el ne-a lovit cu aripa”, a răspuns pilotul UPS.

La scurt timp, pilotul Copa a anunțat că avionului său îi lipsește vârful aripii stângi.

Ce spun martorii

Unul dintre pasagerii cursei, Cesar Ferreira, a povestit pentru CNN că avionul aterizase fără probleme, însă, brusc oamenii au început să strige.

„Rulam după aterizare, cu o viteză normală, când, dintr-odată, am auzit cum agitația din jurul meu devenea tot mai puternică, urmată de un strigăt colectiv și apoi de impactul unei alte aeronave cu avionul nostru”, a povestit Cesar Ferreira.

Lovitura a făcut ca avionul să se deplaseze brusc într-o parte. Unii pasageri s-au speriat, însă membrii echipajului le-au cerut să rămână pe scaune.

„În interiorul cabinei, am simțit cum avionul s-a smucit brusc într-o parte. La început, unii pasageri au început să se panicheze, însă echipajul Copa a reacționat rapid și le-a cerut tuturor să rămână pe scaune”, a mai spus pasagerul.

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După aproximativ zece minute, căpitanul i-a anunțat că nu există un pericol imediat și că un vehicul de tractare urma să aducă aeronava înapoi la terminal. Cei 166 de pasageri și cei șase membri ai echipajului au coborât în siguranță.

Ambele avioane au suferit avarii

Coliziunea a avariat ambele avioane. Fotografiile şi materialele video publicate după incident arată partea frontală a Boeingului 767 al UPS puternic îndoită, cu o gaură vizibilă în învelișul exterior.

Reprezentanții aeroportului au anunțat că au redirecționat aeronavele către alte căi de rulare, fără să fie nevoie să întrerupă operațiunile.

UPS a confirmat că unul dintre avioanele sale a fost implicat în coliziune și a precizat că membrii echipajului nu au fost răniți.

„Am luat cunoștință de un incident în care a fost implicată una dintre aeronavele noastre, aflată la sol, în Miami. Echipajul nostru este în siguranță și ne angajăm să colaborăm cu autoritățile pentru a stabili ce s-a întâmplat. Siguranța angajaților noștri și a publicului reprezintă prioritatea noastră absolută”, a transmis compania.

La rândul său, Copa Airlines a declarat că regretă problemele provocate pasagerilor și că va pune la dispoziția anchetatorilor toate informațiile necesare.

„Regretăm neplăcerile pe care acest incident le-ar putea provoca pasagerilor noștri. Siguranța pasagerilor și a echipajului reprezintă prioritatea noastră principală și vom coopera cu autoritățile pe parcursul anchetei”, a precizat compania.

FAA investighează coliziunea, în condițiile în care controlorii le ceruseră deja piloților UPS să acorde prioritate aeronavei Copa. Deocamdată, nu a fost stabilit de ce avionul cargo a înaintat prea mult și în ce măsură acțiunile echipajelor au contribuit la producerea impactului.

Accidentul a avut loc la o zi după ce FAA a oprit temporar plecările de pe aeroporturile din Statele Unite, din cauza unor probleme care au afectat traficul aerian la nivel național. Măsura de vineri a provocat anulări și întârzieri, iar unii călători au fost nevoiți să petreacă noaptea în terminale, așteptând să li se reprogrameze zborurile.

În luna septembrie, pe Aeroportul Miami a mai avut loc un incident, mult mai grav însă. Un avion cargo operat pentru Amazon Prime Air a ieșit de pe pistă în timpul aterizării , și a lovit mai multe maşini. Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite.

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