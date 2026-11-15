 „Un simulacru de protest”. Ce-i reproșează Anca Alexandrescu lui George Simion după manifestația pentru Călin Georgescu | adevarul.ro
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„Un simulacru de protest”. Ce-i reproșează Anca Alexandrescu lui George Simion după manifestația pentru Călin Georgescu

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Anca Alexandrescu l-a criticat pe George Simion după manifestația organizată sâmbătă, 14 noiembrie, în București, în sprijinul lui Călin Georgescu. Realizatoarea TV îl acuză pe liderul AUR că a folosit protestul pentru promovarea propriei imagini și că i-a dezamăgit pe participanții veniți din țară.

Anca Alexandrescu și George Simion
Anca Alexandrescu îl acuză pe liderul AUR că a folosit protestul pentru promovarea propriei imagini Foto: FOTO Inquam / Octav Ganea

Anca Alexandrescu a criticat modul în care George Simion a organizat protestul din București, susținând că manifestația nu și-a atins scopul anunțat. Una dintre principalele sale nemulțumiri vizează faptul că participanții adunați în Parcul Izvor nu au mai fost conduși către Arestul Central, deși liderul AUR ar fi vorbit anterior despre posibilitatea continuării protestului în acel loc.

Realizatoarea TV a afirmat că nu a fost surprinsă de desfășurarea evenimentelor, dar că a așteptat să vadă dacă realitatea din stradă îi va infirma așteptările. Ea a făcut o distincție între oamenii veniți să-l susțină pe Călin Georgescu și conducerea AUR, pe care o acuză că ar fi profitat de mobilizarea acestora.

„Vreau să-mi scot pălăria în fața fiecărui cetățean român care a venit astăzi pe frig, chiar și pe ploaie, și a rămas acolo. Mai puțin în fața celor de la AUR, în frunte cu George Simion, care își bat joc de acești cetățeni români”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

Aceasta a susținut că oamenii au participat din convingere, pentru a-și manifesta sprijinul față de Călin Georgescu, dar și din nemulțumire față de situația din țară. În opinia sa, George Simion ar fi folosit manifestația pentru a-și construi o imagine de susținător al fostului candidat la prezidențiale.

„Domnul Simion a făcut astăzi doar marketing electoral, construindu-și o imagine pentru a încerca să salveze aparențele și să arate că este preocupat de situația lui Călin Georgescu. S-a văzut și astăzi că nu este așa”, a afirmat realizatoarea TV.

Protest AUR - banner Călin Georgescu
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Protest AUR - banner Călin Georgescu Foto: AFP

Ce îi reproșează Anca Alexandrescu lui George Simion

Un alt reproș formulat de Anca Alexandrescu se referă la faptul că participanții nu au mai fost transportați către Arestul Central. Ea a amintit că George Simion ar fi declarat, cu câteva zile înainte, că manifestația ar putea continua acolo dacă vor exista condițiile necesare.

Realizatoarea TV a susținut că protestul s-a desfășurat fără incidente și că nu ar fi existat impedimente pentru continuarea deplasării. În acest context, a întrebat de ce liderul AUR nu i-a urcat în autocare pe oamenii veniți din alte zone ale țării.

Alexandrescu a avansat două explicații pentru modul în care s-a desfășurat manifestația: fie George Simion nu mai are capacitatea de a mobiliza un număr mare de participanți, fie protestul ar fi fost organizat doar pentru a crea impresia că liderul AUR este preocupat de situația lui Călin Georgescu.

„Sau domnul Simion a organizat un simulacru de protest, cu câteva mii de oameni, doar pentru a le da unora impresia că este preocupat de situația lui Călin Georgescu, în realitate urmărind doar să-i preia voturile și susținătorii, a declarat aceasta.

Anca Alexandrescu a mai susținut că urmează să apară dezvăluiri despre organizarea manifestației și despre presupusa deturnare a unui protest pe care unii reprezentanți ai diasporei ar fi intenționat să îl organizeze pe 21 noiembrie.

Realizatoarea TV a criticat și modul în care ar fi fost organizate unele momente de la Parlament, afirmând că ar fi existat situații în care s-au făcut plăți și acuzând conducerea AUR că ar urmări să strângă bani pentru partid. Aceste afirmații îi aparțin și nu au fost însoțite, în intervenția prezentată, de dovezi detaliate.

Ce a transmis AUR după manifestație

Într-un comunicat transmis după protest, AUR a estimat că aproximativ 15.000 de persoane au participat la manifestația din Capitală. Formațiunea a prezentat acțiunea drept un semnal pentru apărarea democrației, a statului de drept și a libertății de exprimare.

Protestul de sâmbătă, 14 noiembrie, din Parcul Izvor s-a desfășurat fără avizul Comisiei de avizare a adunărilor publice din cadrul Primăriei Capitalei. Tribunalul București respinsese vineri cererea a trei persoane de anulare a avizului negativ.

Jandarmeria semnalase riscuri legate de prezența în aceeași zi, în centrul Capitalei, a suporterilor polonezi veniți pentru meciul România–Polonia, precizând totodată că va asigura protecția tuturor persoanelor aflate în spațiul public.

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