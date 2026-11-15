 Imagini spectaculoase din Texas. Nava lui Elon Musk, Starship, a fost recuperată în aer, cu ajutorul brațelor mecanice | adevarul.ro
search
Duminică, 15 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Video Imagini spectaculoase din Texas. Nava lui Elon Musk, Starship, a fost recuperată în aer, cu ajutorul brațelor mecanice

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Un test important pentru SpaceX s-a încheiat cu o reușită care îi dă aripi lui Elon Musk şi care ar putea schimba modul în care compania organizează viitoarele misiuni spațiale.

Ultima misiune Starship a adus atât motive de sărbătoare pentru echipa lui Elon Musk, cât și o problemă tehnică pe care inginerii trebuie să o lămurească. La aproximativ 22 de ore de la decolare, Starship a revenit la baza Starbase din Texas, însă nu a aterizat în mod obișnuit. Brațele mecanice uriașe ale turnului de lansare au prins-o direct în aer, în timp ce cobora spre platformă. Este prima dată când SpaceX reușește să recupereze în acest fel o navă întoarsă din spațiu.

starship aterizare captură video SpaceX jpg
Foto: captură video SpaceX

Momentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, după fusul orar al României. Nava a apărut dintre nori și a coborât lent deasupra bazei, înainte de a se strecura cu precizie între brațele mecanice ale rampei de lansare numărul 2.

Camerele au surprins întreaga operațiune, inclusiv momentul în care Starship a coborât orizontal, s-a poziţionat pe direcţie şi a rămas suspendată deasupra solului, susținută de brațele turnului. Nava, construită din oțel inoxidabil și cu o formă asemănătoare unui glonț, a revenit astfel exact în locul din care plecase cu mai puțin de o zi înainte.

Pentru Elon Musk și echipa sa, reușita a fost cu atât mai importantă cu cât vineri, prima treaptă a explodat la scurt timp după decolare, iar compania a ratat ceea ce numea „captura dublă”.

Resturile rachetei au rămas în Golful Mexic, zona fiind izolată cu ajutorul unor balize. Kate Tice, reprezentanta SpaceX, a declarat că motoarele rachetei de susținere s-au oprit prea devreme în timpul coborârii. Sistemul de ghidare a identificat faptul că vehiculul nu se afla în poziția corectă și a declanșat automat devierea către apă, urmată de autodistrugere. Inginerii investighează în continuare cauzele incidentului.

Între timp, imaginile cu Starship  prinsă de brațele turnului transmise de SpaceX au făcut înconjurul lumii.

„Îți vine să crezi?”, a exclamat comentatorul companiei, Dan Huot, și-a exprimat entuziasmul în timpul operațiunii, accentuând fiecare cuvânt. „Uită-te la ea! Iubito, s-a întors!”

Elon Musk a catalogat momentul drept o „zi epică” și a urcat ulterior pe turnul de lansare pentru a filma personal nava de aproape, cu telefonul mobil. A ajuns chiar să o îmbrățișeze, iar apoi a transmis un scurt mesaj pe platforma X: „Arată grozav”.

Racheta Starship, testată cu succes. SpaceX pregătește versiunea pentru misiuni pe Lună și Marte

Reprezentanții SpaceX au explicat faptul că reușita demonstrează că Starship poate fi recuperată și refolosită integral, iar acest lucru este esențial pentru obiectivul companiei de a scurta timpul dintre lansări și de a reduce costurile misiunilor spațiale.

Recuperarea rachetei de susținere rămâne însă o provocare. SpaceX a reușit până acum trei capturări ale unor astfel de rachete, demonstrând că tehnica brațelor mecanice poate funcționa.

Starship a înconjurat Pământul de 14 ori

În ciuda problemelor întâmpinate de prima treaptă, nava spațială și-a continuat misiunea fără incidente majore. Cea mai mare și mai puternică rachetă din lume, cu o înălțime de 124 de metri, a decolat vineri după-amiază târziu de la baza Starbase din Texas, situată în apropierea graniței dintre SUA și Mexic.

Separarea de racheta de susținere s-a produs fără probleme, iar vehiculul din etapa superioară a ajuns pe orbită. Acolo, Starship a lansat 26 de sateliți Starlink de ultimă generație, după care și-a continuat traseul în jurul Pământului, la o altitudine de aproximativ 265 de kilometri.

SpaceX a transmis în direct imagini cu nava și cu planeta, folosind rețeaua proprie de sateliți Starlink. Pe parcursul misiunii, Starship a efectuat 14 rotații în jurul Pământului, cu mult peste cele una sau două ture realizate în timpul zborului precedent.

Compania a anunțat că toate componentele navei au funcționat corespunzător, inclusiv scutul termic, unul dintre cele mai importante sisteme pentru protejarea vehiculului la reintrarea în atmosferă.

Zborul a fost al 15-lea realizat de SpaceX cu o navă Starship la scară reală, din 2023 încoace, și doar a doua misiune în care aceasta a ajuns pe orbită.

NASA mizează pe Starship pentru viitoarele misiuni pe Lună

Reușita SpaceX a atras și reacția NASA, care investește miliarde de dolari în dezvoltarea Starship pentru transportul astronauților programului Artemis pe suprafața Lunii. Agenția americană intenționează să folosească nava în această decadă și pentru a contribui la construirea unei baze lunare permanente.

Obiect misterios surprins în transmisia SpaceX. Speculații despre o „navă-mamă” extraterestră

„A fost aproape magic”, a scris acesta. „Câștigăm tot mai mulți adepți pe zi ce trece... cu un pas mai aproape de (emoji-uri cu Luna și steagul SUA)”, a completat şeful NASA, Jared Isaacman,.

Obiectivele lui Elon Musk sunt însă și mai ambițioase. Miliardarul vrea să trimită o întreagă flotă de nave Starship spre Marte, unde intenționează să construiască un oraș.

Până atunci, SpaceX pregătește extinderea operațiunilor în Florida. Compania estimează că va începe lansările Starship de la Centrul Spațial Kennedy în următoarele câteva luni. Locul are o importanță deosebită pentru programul Artemis, fiind punctul de plecare al viitoarelor misiuni lunare.

În cadrul Artemis III, cei patru astronauți vor încerca să andocheze capsula misiunii atât la Starship, cât și la Blue Moon, vehiculul dezvoltat de compania Blue Origin. Cele două companii ar urma să transporte pe rând echipajele pe suprafața Lunii.

NASA își propune ca începând din 2028 să lanseze misiunea Artemis IV, care ar urma să marcheze revenirea oamenilor pe Lună, pentru prima dată de la încheierea programului Apollo, în urmă cu mai bine de jumătate de secol. Până atunci, SpaceX mai are de rezolvat o serie de probleme tehnice, iar recuperarea ambelor componente ale sistemului de lansare rămâne unul dintre obiectivele principale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
digi24.ro
image
Condiția Kremlinului pentru a discuta cu reprezentanții Europei despre pacea din Ucraina. Șefa UE, mesaj ferm pentru Rusia
stirileprotv.ro
image
Noi detalii ies la iveală despre pregătirile pentru nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Fostul premier s-a implicat personal și a mers în control la „Palazzo”, cu o zi înainte de eveniment. A vrut să se asigure că totul este pus la punct. Gândul publică filmul organizării
gandul.ro
image
„Împăratul lumii interlope”, Petre Geamănu, în arest! Arsenal și câini antrenați, găsiți pe proprietatea sa
mediafax.ro
image
Meme Stoica o contrazice pe Anamaria Prodan: „Eu cu Dan Petrescu? Nu există așa ceva!”
fanatik.ro
image
Emmanuel Macron anunță pregătirea unei forțe multinaționale pentru Ucraina și exerciții militare în Polonia. 42 de țări au aprobat la Dublin
libertatea.ro
image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Au văzut toți ce a făcut după România - Polonia 2-1: OUT de la echipa națională! "O știe și el"
digisport.ro
image
7 obiceiuri de seară care te ajută să arăți mai bine dimineața. Recomandările specialiștilor pentru un ten luminos și un aspect odihnit
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
Familie cu 20 de membri angajați la STB. Cum a ajuns compania la datorii de peste 1,5 miliarde de lei
observatornews.ro
image
Nuntă cu fast în familia lui Ilie Bolojan! Unde are loc evenimentul și cine sunt nașii fiicei sale
cancan.ro
image
Cum să nu te izolezi după pensionare? Sfaturile unui psihoterapeut pentru a-ți face prieteni și obiceiuri noi
newsweek.ro
image
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
prosport.ro
image
Ai accelerat pentru a lăsa ambulanța să treacă? Situația în care poți fi amendat, chiar dacă ai vrut să ajuți
playtech.ro
image
Andrei Vochin, șase motive pentru care România și Hagi pot începe să construiască: „Primul pare banal”
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
S-a terminat! Cu un ”contract de 2,5 milioane de euro” pe masă, Nicolae Stanciu a ales și a semnat
digisport.ro
image
Două zodii primesc vești excelente până la sfârșitul lunii noiembrie! Se anunță câștiguri financiare și oportunități neașteptate
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
Câte zile durează Postul Crăciunului 2026. Tradiții, reguli și rugăciuni importante pe care credincioșii trebuie să le cunoască
mediaflux.ro
image
Liga Națiunilor » Portugalia, DEMOLATĂ fără Cristiano Ronaldo!
gsp.ro
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Adina Buzatu, critică la adresa celor care exagerează cu parfumul: „Câteva reguli de bun-simț”
click.ro
image
Primele imagini cu fiica lui Ilie Bolojan în rochie de mireasă! Cum a arătat Lucia Maria în ziua nunții
click.ro
image
Două zodii primesc vești excelente până la sfârșitul lunii noiembrie! Se anunță câștiguri financiare și oportunități neașteptate
click.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
„Călătoriile lui Gulliver”, ilustrație din 1900
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Lidia Fecioru, despre ingredientul care ar putea ajută la refacerea colagenului și încetinește îmbătrânirea. Cum poate fi folosit
image
Adina Buzatu, critică la adresa celor care exagerează cu parfumul: „Câteva reguli de bun-simț”

OK! Magazine

image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României