Un test important pentru SpaceX s-a încheiat cu o reușită care îi dă aripi lui Elon Musk şi care ar putea schimba modul în care compania organizează viitoarele misiuni spațiale.

Ultima misiune Starship a adus atât motive de sărbătoare pentru echipa lui Elon Musk, cât și o problemă tehnică pe care inginerii trebuie să o lămurească. La aproximativ 22 de ore de la decolare, Starship a revenit la baza Starbase din Texas, însă nu a aterizat în mod obișnuit. Brațele mecanice uriașe ale turnului de lansare au prins-o direct în aer, în timp ce cobora spre platformă. Este prima dată când SpaceX reușește să recupereze în acest fel o navă întoarsă din spațiu.

Foto: captură video SpaceX

Momentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, după fusul orar al României. Nava a apărut dintre nori și a coborât lent deasupra bazei, înainte de a se strecura cu precizie între brațele mecanice ale rampei de lansare numărul 2.

Camerele au surprins întreaga operațiune, inclusiv momentul în care Starship a coborât orizontal, s-a poziţionat pe direcţie şi a rămas suspendată deasupra solului, susținută de brațele turnului. Nava, construită din oțel inoxidabil și cu o formă asemănătoare unui glonț, a revenit astfel exact în locul din care plecase cu mai puțin de o zi înainte.

Pentru Elon Musk și echipa sa, reușita a fost cu atât mai importantă cu cât vineri, prima treaptă a explodat la scurt timp după decolare, iar compania a ratat ceea ce numea „captura dublă”.

Resturile rachetei au rămas în Golful Mexic, zona fiind izolată cu ajutorul unor balize. Kate Tice, reprezentanta SpaceX, a declarat că motoarele rachetei de susținere s-au oprit prea devreme în timpul coborârii. Sistemul de ghidare a identificat faptul că vehiculul nu se afla în poziția corectă și a declanșat automat devierea către apă, urmată de autodistrugere. Inginerii investighează în continuare cauzele incidentului.

Între timp, imaginile cu Starship prinsă de brațele turnului transmise de SpaceX au făcut înconjurul lumii.

„Îți vine să crezi?”, a exclamat comentatorul companiei, Dan Huot, și-a exprimat entuziasmul în timpul operațiunii, accentuând fiecare cuvânt. „Uită-te la ea! Iubito, s-a întors!”

Elon Musk a catalogat momentul drept o „zi epică” și a urcat ulterior pe turnul de lansare pentru a filma personal nava de aproape, cu telefonul mobil. A ajuns chiar să o îmbrățișeze, iar apoi a transmis un scurt mesaj pe platforma X: „Arată grozav”.

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Reprezentanții SpaceX au explicat faptul că reușita demonstrează că Starship poate fi recuperată și refolosită integral, iar acest lucru este esențial pentru obiectivul companiei de a scurta timpul dintre lansări și de a reduce costurile misiunilor spațiale.

Recuperarea rachetei de susținere rămâne însă o provocare. SpaceX a reușit până acum trei capturări ale unor astfel de rachete, demonstrând că tehnica brațelor mecanice poate funcționa.

Starship a înconjurat Pământul de 14 ori

În ciuda problemelor întâmpinate de prima treaptă, nava spațială și-a continuat misiunea fără incidente majore. Cea mai mare și mai puternică rachetă din lume, cu o înălțime de 124 de metri, a decolat vineri după-amiază târziu de la baza Starbase din Texas, situată în apropierea graniței dintre SUA și Mexic.

Separarea de racheta de susținere s-a produs fără probleme, iar vehiculul din etapa superioară a ajuns pe orbită. Acolo, Starship a lansat 26 de sateliți Starlink de ultimă generație, după care și-a continuat traseul în jurul Pământului, la o altitudine de aproximativ 265 de kilometri.

SpaceX a transmis în direct imagini cu nava și cu planeta, folosind rețeaua proprie de sateliți Starlink. Pe parcursul misiunii, Starship a efectuat 14 rotații în jurul Pământului, cu mult peste cele una sau două ture realizate în timpul zborului precedent.

Compania a anunțat că toate componentele navei au funcționat corespunzător, inclusiv scutul termic, unul dintre cele mai importante sisteme pentru protejarea vehiculului la reintrarea în atmosferă.

Zborul a fost al 15-lea realizat de SpaceX cu o navă Starship la scară reală, din 2023 încoace, și doar a doua misiune în care aceasta a ajuns pe orbită.

NASA mizează pe Starship pentru viitoarele misiuni pe Lună

Reușita SpaceX a atras și reacția NASA, care investește miliarde de dolari în dezvoltarea Starship pentru transportul astronauților programului Artemis pe suprafața Lunii. Agenția americană intenționează să folosească nava în această decadă și pentru a contribui la construirea unei baze lunare permanente.

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„A fost aproape magic”, a scris acesta. „Câștigăm tot mai mulți adepți pe zi ce trece... cu un pas mai aproape de (emoji-uri cu Luna și steagul SUA)”, a completat şeful NASA, Jared Isaacman,.

Obiectivele lui Elon Musk sunt însă și mai ambițioase. Miliardarul vrea să trimită o întreagă flotă de nave Starship spre Marte, unde intenționează să construiască un oraș.

Până atunci, SpaceX pregătește extinderea operațiunilor în Florida. Compania estimează că va începe lansările Starship de la Centrul Spațial Kennedy în următoarele câteva luni. Locul are o importanță deosebită pentru programul Artemis, fiind punctul de plecare al viitoarelor misiuni lunare.

În cadrul Artemis III, cei patru astronauți vor încerca să andocheze capsula misiunii atât la Starship, cât și la Blue Moon, vehiculul dezvoltat de compania Blue Origin. Cele două companii ar urma să transporte pe rând echipajele pe suprafața Lunii.

NASA își propune ca începând din 2028 să lanseze misiunea Artemis IV, care ar urma să marcheze revenirea oamenilor pe Lună, pentru prima dată de la încheierea programului Apollo, în urmă cu mai bine de jumătate de secol. Până atunci, SpaceX mai are de rezolvat o serie de probleme tehnice, iar recuperarea ambelor componente ale sistemului de lansare rămâne unul dintre obiectivele principale.