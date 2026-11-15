 Cine sunt marii datornici către stat și câți bani mai poate recupera ANAF | adevarul.ro
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Analiză Cine sunt marii datornici către stat și câți bani mai poate recupera ANAF

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Aproape 81 de miliarde de lei. Atât datorează statului 48.882 de companii, potrivit unei centralizări realizate pe baza listei ANAF pentru 30 septembrie 2026. O parte importantă a restanțelor aparține însă unor firme aflate în insolvență, faliment sau dizolvare. În aceste cazuri, recuperarea banilor depinde de activele pe care le mai dețin companiile și de rezultatul procedurilor judiciare.

Cineva face calcule
Statul are de recuperat zeci de miliarde de lei de la firme cu datorii restante Foto: arhivă

În fruntea clasamentului se află două companii din industria tutunului: Italia Tobacco Production, cu restanțe de 1,478 miliarde de lei, și Galaxy Tobacco, cu 1,396 miliarde de lei. Împreună, cele două au datorii de aproape 2,9 miliarde de lei.

Lista include și companii de stat sau societăți cu rol important în infrastructura publică. STB figurează cu restanțe de 1,332 miliarde de lei, CFR Marfă cu 1,284 miliarde, iar Societatea Națională a Căilor Ferate Române RA cu 1,276 miliarde de lei. Complexul Energetic Hunedoara și Societatea pentru Închiderea-Conservarea Minelor au, la rândul lor, datorii de peste un miliard de lei fiecare.

Aproape două treimi din datorii aparțin unor firme cu probleme

Potrivit centralizării Bani Curați, din totalul de 80,95 miliarde de lei, aproximativ 50,69 miliarde sunt asociate unui grup de 15.081 de firme aflate în faliment, insolvență sau dizolvare. Asta înseamnă că o mare parte din restanțe aparține unor companii care nu mai funcționează în condiții obișnuite.

Suma nu este automat pierdută. Dacă firmele mai dețin clădiri, terenuri, utilaje sau bani în conturi, ANAF poate încerca să recupereze o parte din creanțe. În lipsa unor bunuri care pot fi executate, însă, datoriile pot rămâne doar în evidențele Fiscului.

Trebuie făcută și distincția între insolvența decisă de instanță și insolvabilitatea fiscală. În primul caz, compania intră într-o procedură judiciară în care creditorii încearcă să recupereze banii. În al doilea, ANAF constată că debitorul nu are venituri sau bunuri urmăribile suficiente pentru plata obligațiilor. Agroponte, de exemplu, figurează cu datorii de 1,471 miliarde de lei și este marcată ca insolvabilă de Fisc.

În cazul societăților aflate în insolvență sau faliment, statul trebuie să participe la procedură și poate primi bani din valorificarea activelor. Recuperarea integrală nu este garantată: contează valoarea bunurilor, existența garanțiilor și ordinea în care creditorii au dreptul să fie plătiți.

Ce alte companii apar în clasament

Printre marii datornici se mai numără Urban, companie din domeniul salubrității, cu restanțe de 1,013 miliarde de lei, fostul combinat petrochimic CAROM, cu 980,8 milioane de lei, GSP Offshore, cu 820,6 milioane, și Benz Oil, cu 788 de milioane de lei.

În a doua parte a clasamentului apar Bin Go Solutions, cu 613,1 milioane de lei, Oana Management, cu 481,3 milioane, Ana Oil, cu 428,5 milioane, și Societatea Națională a Cărbunelui, cu 415,9 milioane de lei.

Liberty Galați figurează cu restanțe de 390,7 milioane de lei. Topul este completat de PSV Company, Compania de Supraveghere IG și Realitatea Media, cu datorii de 353,5 milioane, 285,9 milioane, respectiv 250,9 milioane de lei.

Cele mai mari 20 de restanțe din lista ANAF, la 30 septembrie 2026

Cele mai mari 20 de restanțe din lista ANAF, la 30 septembrie 2026

Peste 1 miliard de lei:

  • Italia Tobacco Production – 1,478 miliarde lei
  • Agroponte – 1,471 miliarde lei
  • Galaxy Tobacco – 1,396 miliarde lei
  • STB – 1,332 miliarde lei
  • CFR Marfă – 1,284 miliarde lei
  • Societatea Națională a Căilor Ferate Române RA – 1,276 miliarde lei
  • Complexul Energetic Hunedoara – 1,058 miliarde lei
  • Urban – 1,013 miliarde lei
  • Societatea pentru Închiderea-Conservarea Minelor – 1,001 miliarde lei

Sub 1 miliard de lei:

  • CAROM – 980,8 milioane lei
  • GSP Offshore – 820,6 milioane lei
  • Benz Oil – 788 milioane lei
  • Bin Go Solutions – 613,1 milioane lei
  • Oana Management – 481,3 milioane lei
  • Ana Oil – 428,5 milioane lei
  • Societatea Națională a Cărbunelui – 415,9 milioane lei
  • Liberty Galați – 390,7 milioane lei
  • PSV Company – 353,5 milioane lei
  • Compania de Supraveghere IG – 285,9 milioane lei
  • Realitatea Media – 250,9 milioane lei

Sursa: centralizarea Bani Curați, pe baza listei ANAF pentru 30 septembrie 2026. Valorile sunt rotunjite.

ANAF a recuperat 13,69 miliarde de lei prin executare silită

În primul semestru din 2026, ANAF a încasat 13,69 miliarde de lei prin executare silită, cu 11,09% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Cea mai mare parte a banilor, 9,16 miliarde de lei, a venit de la contribuabili care au plătit după ce au primit somații. Alte 4,04 miliarde de lei au fost recuperate prin poprirea conturilor bancare, iar aproximativ 470 de milioane de lei prin poprirea sumelor pe care alte persoane sau companii le datorau firmelor executate.

Vânzarea bunurilor sechestrate a adus mult mai puțini bani: aproximativ 30 de milioane de lei. ANAF a organizat peste 1.500 de licitații, însă numai 167 s-au încheiat cu adjudecare.

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Datele arată că Fiscul recuperează mai ușor banii din conturi și de la terți decât prin vânzarea activelor. În cazul companiilor fără lichidități sau cu bunuri greu de valorificat, procesul poate dura, iar suma recuperată poate fi mult mai mică decât datoria înregistrată.

ANAF a mai instituit, în primele șase luni ale anului, 3.266 de măsuri asigurătorii, pentru o valoare estimată de 4,79 miliarde de lei. Acestea urmăresc să împiedice debitorii să își înstrăineze bunurile înainte ca statul să poată recupera creanțele.

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Cele 13,69 miliarde de lei reprezintă totalul încasărilor din executare silită, nu suma recuperată de la cele 20 de companii din clasament. Raportul ANAF nu precizează cât din restanțele acestora a fost încasat.

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