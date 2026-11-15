Lewandowski, dezarmat de tricolori: „România ne-a împins în propria jumătate, am pierdut prea ușor”. Cum a greșit Polonia la București

Atacantul polonez Robert Lewandowski (38 de ani) a oferit primele declarații după înfrângerea suferită de naționala sa în fața României, scor 1-2, la București.

Robert Lewandowski și Ianis Hagi Foto: Sportpictures

Jucătorul care marcase de opt ori în precedentele trei confruntări directe cu tricolorii nu a reușit să se remarce de această dată. Lewandowski a făcut un joc modest și a părăsit terenul în minutul 70, înlocuit de selecționerul Jan Urban. La finalul partidei, atacantul a precizat că schimbarea sa fusese stabilită dinainte, în condițiile în care staff-ul tehnic urmărește să le ofere mai multe oportunități jucătorilor tineri.

„În a doua repriză, am creat singuri haos!”

De asemenea, acesta a vorbit despre motivele pentru care Polonia nu a reușit să repete victoria categorică din tur, când s-a impus cu 6-0 la Varșovia.

„În prima repriză, am avut jocul sub control. În a doua repriză, am creat singuri haos, am făcut greșeli care au dus la nemarcarea adversarilor. Am pierdut prea ușor, dacă ne uităm la golurile pe care le-am primit. Astăzi, ne-a lipsit lovitura finală. Am făcut greșeli de poziționare și nu ne-am asigurat mereu spatele. E greu de spus ce cauzează asta. În reprizele secunde ale meciurilor recente, a existat uneori o lipsă de calm, de a pune mingea jos, de a câștiga teren, de a ne apropia de careul advers!”, a analizat Lewandowski, la conferința de presă de după meci, citat de GSP.

„România ne-a împins în propria jumătate!”

„România ne-a împins în propria jumătate cu multe mingi lungi. Repet. Am pierdut prea ușor, dacă ne uităm la golurile primite. Puteam câștiga sau cel puțin puteam pleca de la București cu o remiză!”, a mai admis Lewandowski.

Ultimele partide din faza grupelor Ligii Națiunilor sunt programate marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45. Polonia va juca împotriva Suediei, în timp ce România va întâlni Bosnia și Herțegovina, în deplasare, la Zenica. Pentru a rămâne în Liga B, echipa națională are nevoie de o victorie în Bosnia și de un rezultat favorabil în celălalt meci. Mai exact, Polonia trebuie să piardă sau să obțină cel mult un egal în confruntarea cu Suedia.