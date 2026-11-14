O tânără a stârnit dezbateri pe TikTok după ce a comparat veniturile din domeniul manichiurii cu salariile medicilor rezidenți. Aceasta ironizează diferența dintre programul de lucru și câștigurile celor două categorii profesionale.

„Ei face Medicină și se trezește la 4.00 pe 4.000 de lei. Eu făcut unghii, trezesc la 10.00 și de bani nu vorbim, că vede ANAF-ul”, a spus tânăra într-un clip video publicat pe TikTok.

Videoclipul a stârnit reacții și discuții pe rețelele sociale, unde comparația dintre veniturile din cele două domenii a împărțit opiniile.

Manichiurista care susține că câștiga mai bine decât medicii rezidenți Foto: captură tiktok

Medicul Ciprian Maxim consideră că tânăra are motive să ironizeze situația, dar atrage atenția asupra unei probleme mai ample: numărul mare de absolvenți de Medicină, care nu este corelat în mod necesar cu necesarul real de personal medical și cu posibilitățile de angajare.

„O tânără ironizează pe TikTok medicii care se trezesc la patru dimineața pentru un salariu de 4.000 de lei, în timp ce ea începe programul la zece și câștigă suficient încât să prefere să nu discute despre venituri. Și, din păcate, are motive să râdă. România a transformat formarea medicilor într-o industrie universitară care produce anual mii de absolvenți, fără să demonstreze că numărul acestora este corelat cu necesarul real de personal medical și cu posibilitățile lor de angajare”, a afirmat dr. Ciprian Maxim.

„De ce te-ai mai face medic dacă poți să pui unghii?”

Dezbaterea a ajuns și pe Reddit, într-o discuție din comunitatea r/medicalschoolRomania, intitulată „De ce te-ai mai face medic dacă poți să pui unghii?”. Utilizatorii au comparat veniturile din cele două domenii și au discutat despre investițiile, cheltuielile și dificultățile fiecărei profesii.

„Diferența e că voi veți fi/sunteți medici, aveți 6 ani de școală, aveți mega creier, ați făcut sacrificii să ajutați oameni. Și ele… pun gel pe unghii. Și nu e nimic greșit cu asta. Fiecare alege pentru el. Dar se vede de la o poștă că se simt cu musca pe căciulă din moment ce trebuie să se laude că ele fac mai mulți bani”, a scris un participant la discuție.

Un alt internaut a criticat diferența dintre efortul depus și câștigurile obținute în cele două domenii: „Diferența e și cum societatea ajunge să-i plătească pe cei care chiar fac sacrificii și sunt esențiali, iar alții câștigă de 3-4 ori mai mult pe efort de 100 de ori mai mic”.

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Au existat și comentarii care au atras atenția că veniturile din manichiură nu sunt nici pe departe garantate. Piața este aglomerată, iar clientele trebuie câștigate și păstrate.

„Sunt multe care fac foamea și care au 4-5 clienți pe săptămână. Asta e o meserie în care trebuie să te recomanzi, altfel bate vântul și tu faci foamea. Ca să nu mai zic că piața e saturată deja, peste tot unde mă uit, pune una unghii, bătaie mare între ele”, a explicat o utilizatoare.

Altcineva a făcut un calcul pornind de la trei cliente pe zi, cu un tarif de 200 de lei pentru fiecare, timp de 15 zile pe lună, ceea ce ar însemna încasări de 9.000 de lei, înainte de cheltuieli.

„Dacă face 3 cliente pe zi a câte 200 de lei, are 600 de lei. Înmulțit cu 15 zile pe lună, nu 30, ajunge la 9.000 de lei. (...) Știu cât dau și știu și câte programări are manichiurista la care merg. Nici nu găsești loc la ea”, a scris o internaută.

Medicii reclamă investițiile și responsabilitatea profesiei

În discuția de pe Reddit, un medic a explicat că deschiderea unui cabinet presupune investiții importante, achiziționarea unor echipamente costisitoare și cheltuieli care trebuie acoperite. În plus, consultațiile pot dura zeci de minute, iar medicii nu pot oferi servicii gratuite tuturor pacienților.

„Nu mă înțelege greșit, dar nu am cum să consult pe gratis sau să pun un preț de 50 de lei”, a explicat acesta.

Reacțiile românilor: „Peste 10 ani manichiurista tot manichiuristă o să fie”

Postarea a stârnit numeroase reacții, iar unii dintre cei care au comentat au atras atenția că numărul locurilor scoase la rezidențiat nu este corelat întotdeauna cu numărul posturilor disponibile ulterior, pe specialitățile respective.

Alții au apărat profesia medicală și au subliniat diferența dintre nivelul de pregătire al unui medic și cel al unei persoane care oferă servicii de manichiură.

„Nu există comparație între cele două profesii! Nu se limitează totul la a avea bani, nivelul de educație și pregătire face marea diferență!”, a scris o utilizatoare.

Un alt comentator a susținut că veniturile trebuie privite și în perspectiva evoluției profesionale: „Are dreptate, dar peste 10 ani manichiurista tot manichiuristă o să fie, pe când doctorii vor fi doctori specialiști care vor câștiga foarte bine”.

Au existat și comentarii care au pus accentul pe volumul de muncă al medicilor rezidenți și pe plata gărzilor.

„Coc mireasă, o oră =1.000 de lei. Gardă de 24 de ore medic rezident, șapte pe lună, trei ani = 0 lei pe gardă”, a scris o altă persoană.

Nu toți cei care au intervenit au fost însă de acord cu suma de 4.000 de lei prezentată în videoclip.

„De curioasă, ce medic câștigă 4.000 de lei? Atât primește o infirmieră, din câte știu”, a comentat o utilizatoare. Un alt internaut a susținut că medicii rezidenți ajung la venituri de peste 10.000 de lei, contestând astfel comparația.