România-Polonia, umbrit de scandări antisemite. Ultrașii n-au dat uitării conflictul început în 2025. Cine a fost ținta

Suporterii radicali ai echipei naționale a României au atras atenția în timpul confruntării cu Polonia din Liga Națiunilor, după ce au afișat în tribune un banner cu un mesaj antisemit, îndreptat către deputatul Silviu Vexler.

Foto: Facebook @Casual România

Acțiunea a fost revendicată de gruparea Camarazii și a avut loc la scurt timp după fluierul de start al partidei disputate pe Arena Națională. Înainte de afișarea mesajului, membrii galeriei au aprins mai multe torțe și fumigene în peluza sudică a stadionului.

„Rămânem proscriși, chestie de principiu / Când legea o dictează perciunii lui Silviu”, a fost mesajul semnat de gruparea Camarazii, o trimitere la președintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, deputatul Silviu Vexler.

De unde a pornit disputa

Conflictul dintre Silviu Vexler și o parte a galeriilor de fotbal din România a început în urmă cu aproximativ un an, pe fondul inițiativei legislative susținute de deputat.

Acesta a propus modificarea Ordonanței de Urgență 31/2002, printr-un proiect care înăsprește regulile împotriva extremismului. Legea vizează interzicerea organizațiilor și simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, dar și sancționarea promovării persoanelor condamnate pentru genocid ori crime de război, conform GSP.

Un alt episod tensionat

Un alt episod care a stârnit controverse s-a petrecut pe 17 decembrie 2025, în plenul Camerei Deputaților, în timpul unei dezbateri despre combaterea antisemitismului. Vexler a îndepărtat de pe pupitru un afiș pe care erau prezentate fotografiile mai multor personalități istorice și culturale românești: Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Mircea Eliade, Octavian Goga, B.P. Hasdeu, Nicolae Iorga, Ioan Slavici și Mihail Kogălniceanu.

Un alt parlamentar a pus ulterior afișul la loc, însă deputatul l-a rupt înainte de a-și susține intervenția. Gestul a provocat reacții și critici, în contextul acuzațiilor de antisemitism, xenofobie și extremism asociate unora dintre personalitățile prezentate.

Mai târziu, Silviu Vexler și-a cerut scuze pentru comportamentul său. El a explicat că a reacționat pe fondul tensiunilor din sală, susținând că fusese supus unor atacuri verbale, că cineva încercase să îl lovească și că primise amenințări cu moartea, inclusiv la adresa familiei sale.