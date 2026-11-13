Harta României, redesenată de PSD sau doar promisă? De ce își sacrifică social-democrații primarii înainte de locale

Aleșii locali ai PSD ar fi cei mai afectați de reforma administrativă propusă chiar de conducerea partidului. PSD are cei mai mulți primari și consilieri locali din țară, iar comasarea comunelor și a orașelor mici i-ar lăsa pe mulți dintre ei fără funcții. Unii analiști văd însă în spatele propunerii o strategie politică bine calculată pentru alegerile locale din 2028.

Reorganizarea administrativ-teritorială in varianta PSD Foto: Inquam Photos/ George Călin. Colaj

Partidul Social Democrat a propus o reformă administrativ-teritorială a României, „mai mult decât necesară”, potrivit oficialilor social-democrați. Proiectul este coordonat de europarlamentarul Dragoș Benea și urmărește redesenarea hărții administrative a țării printr-o „matrice a sustenabilității”, bazată pe un algoritm de punctare. Pe scurt, unul dintre scenariile analizate este comasarea obligatorie a comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori. Măsura ar reduce substanțial numărul aleșilor locali: mulți primari, viceprimari și consilieri și-ar pierde funcțiile. PSD propune și o reformă la nivelul județelor, mai exact comasarea unor județe sărace, pentru a le crește capacitatea de a atrage fonduri europene și naționale. Documentul final și propunerile concrete ar urma să fie gata până în martie 2027, înaintea următorului exercițiu financiar european.

Motivul principal al reorganizării, explică Benea, este că fondurile europene de coeziune vor fi mai puține, iar unele zone ale țării riscă să se scufunde în sărăcie și subdezvoltare, fără nicio șansă de redresare. Paradoxal, dintre miile de aleși locali care și-ar pierde funcțiile în urma reformei, cei mai afectați ar fi chiar cei din PSD, partidul cu cei mai mulți aleși în funcție, cel puțin la nivelul comunelor. Tocmai de aceea, mulți privesc planul cu suspiciune. Analistul consultat de „Adevărul” spune că PSD nu mai poate da înapoi, dar că în spatele sacrificării propriilor primari și consilieri locali ar putea exista un calcul politic.

Ce își propune PSD prin reforma administrativ-teritorială

Proiectul PSD se sprijină pe șase criterii de evaluare: populația și demografia, sustenabilitatea economică, capacitatea administrativă, conectivitatea, accesul la servicii de bază și alți indicatori de viabilitate funcțională. Pe baza lor, fiecare unitate administrativ-teritorială va primi un punctaj. Acesta va arăta dacă poate supraviețui pe cont propriu și, mai ales, dacă poate atrage fonduri europene pentru dezvoltare în următorul exercițiu financiar. Scenariile analizate includ comasarea obligatorie a comunelor mici, de exemplu a celor sub 3.000 sau sub 5.000 de locuitori, ceea ce ar desființa multe primării și ar reduce numărul aleșilor locali. Proiectul ia în calcul și reorganizarea sau comasarea unor județe, inclusiv reducerea numărului lor, pentru a le crește capacitatea de a atrage fonduri europene și naționale. PSD propune, de asemenea, comitete județene care să analizeze datele locale și să implementeze reforma.

„Îmi este greu să cred că vor da înapoi”

Dacă ne uităm la culoarea politică a aleșilor locali din toată țara, PSD iese pe minus. De aici întrebarea: își asumă PSD reforma administrativă înaintea alegerilor din 2028 sau e doar praf în ochi? George Jiglău, lector universitar, cercetător și analist politic la Departamentul de Științe Politice al Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca și la Centrul pentru Studiul Democrației, spune că, de data aceasta, PSD vorbește serios și chiar va face reforma. Partidul nu mai poate da înapoi, afirmă analistul.

Omul pus de PSD să se ocupe de reforma administrativă are rezerve față de proiectul privind comasarea comunelor. Cine pierde cel mai mult

„Eu cred că nu-s doar declarații. Părerea mea este că sunt setați să facă această reformă administrativă. Este prima dată de la Dragnea încoace când s-a discutat atât de intens dinspre PSD despre reforma administrativ-teritorială. Înainte de asta a fost o tentativă în perioada guvernării Boc, dar s-a opus UDMR la acea vreme. Nu i-am mai văzut niciodată pe cei de la PSD să vorbească, chiar și la nivel declarativ, atât de decis că fac această treabă și îmi este greu [să cred] că vor da înapoi”, spune George Jiglău.

Specialistul de la UBB atrage însă atenția că trebuie așteptată varianta finală a proiectului, dincolo de speculații, zvonuri și variante de lucru. „Dincolo de implicații, este important să vedem cum se va face această reformă. Nu știu dacă acea propunere este pe bune, adică dacă este asumată politic. Și mă refer la cea cu cele 16 județe sau câte erau pe harta aia care circula în public. Dacă aia este o variantă de luat în calcul, nu mi se pare că anunță ceva neapărat pozitiv. Mi se pare că e ceva mecanic. Deocamdată sunt însă cel mult variante de lucru și zvonuri și cred că este prea devreme să ne pronunțăm până nu vedem ceva oficial. Dar eu cred că se întâmplă. Acuma, care sunt interesele lor până la capăt și cât de mare este sacrificiul, aici deja intervin altele. Cred că este și o zonă așa pur declarativă, care nu știm dacă este sinceră până la capăt, dar cred că mai este și o zonă prea asumată politic ca să mai dea înapoi. Adică ar fi un pic caraghios să mai dea înapoi acum”, adaugă Jiglău.

De ce și-ar sacrifica PSD aleșii înaintea alegerilor

În ecuația reformei ar intra însă și un calcul politic, spune analistul. PSD își lasă aleșii locali în poziții vulnerabile chiar înaintea alegerilor, dar ar putea astfel să-și reducă pierderile electorale și chiar să scape de aleșii care l-ar putea trage în jos la vot. „Ei au adoptat discursul ăsta: «uite, este un sacrificiu al PSD că are așa de mulți aleși locali». Pe de altă parte, însă, s-ar putea să anticipeze faptul că nu o să aibă așa de mulți cum au avut înainte. Eu așa interpretez. Chiar și cu alegeri locale într-un singur tur, chiar și cu primari în funcție, care în mod normal sunt avantajați, creșterea AUR și creșterea eventualei alianțe care se prefigurează între PNL și USR îi lasă pe cei de la PSD în niște poziții foarte vulnerabile. Deci s-ar putea să fie o variantă prin care să mai reducă din pierderile electorale la alegerile locale și vom vedea care vor fi implicațiile pe alegerile parlamentare, pe circumscripțiile județene. Pentru că, dacă dispar județele actuale, și acolo va fi o discuție interesantă pe legislația electorală”, spune George Jiglău.

Toate partidele își vor reconfigura strategiile în funcție de forma finală a reorganizării, crede analistul. „Interesele politice și poziționarea PSD-ului, dar și a celorlalte partide politice, vor fi în funcție de propunerea care se va afla pe masă, fie a Guvernului, pentru asumare, fie a Parlamentului. Vom vedea, până la acea propunere, cum se va poziționa fiecare partid. Eu cred că toți vor trebui să-și reconfigureze gândirea în perspectiva lui 2028, în funcție de ce iese aici, la reorganizarea administrativ-teritorială”, conchide Jiglău.