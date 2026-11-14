Aproape 10.000 de candidați susţin duminică examenul de intrare în Rezidenţiat. Mai mult de o treime sunt la UMF „Carol Davila”

9.969 de absolvenți ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie s-au înscris la concursul național de intrare în rezidențiat, sesiunea 2026, care va avea loc duminică, 15 noiembrie.

Examend e rezidențiat Foto: Mediafax

Examenul este organizat de Ministerul Sănătății, prin intermediul universităților de medicină și farmacie, iar proba scrisă se va desfășura în intervalul 10:00–14:00.

Examenul de Rezidențiat reprezintă etapa prin care absolvenții facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie concurează pentru ocuparea locurilor și posturilor disponibile în sistemul de pregătire medicală.

La nivel național, concursul organizat de Ministerul Sănătății se va desfășura simultan în șase centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu-Mureș și Timișoara. Cei 9.969 de candidați vor concura pentru ocuparea a 5.217 locuri și 266 de posturi, față de 5.079 de locuri și 295 de posturi disponibile în sesiunea din 2025.

Centrul universitar București reunește cel mai mare număr de candidați, reprezentând peste 37% din totalul înscrierilor la nivel național. La UMF „Carol Davila” s-au înscris 3.736 de candidați, repartizați astfel:2.733 pentru domeniul medicină; 725 pentru medicină dentară; 278 pentru farmacie.

La nivel național, distribuția candidaților și a locurilor este următoarea: Medicină: 7.180 de candidați pentru 4.481 de locuri; Medicină dentară: 1.855 de candidați pentru 491 de locuri; Farmacie: 934 de candidați pentru 245 de locuri.

Rectorul UMF „Carol Davila”, prof. dr. Viorel Jinga, a subliniat importanța examenului în formarea viitorilor profesioniști din sistemul medical.

„Pentru absolvenții universităților de medicină și farmacie din România, concursul de rezidențiat constituie mai mult decât o simplă evaluare a cunoștințelor acumulate pe parcursul anilor de studiu. Acesta reprezintă o etapă fundamentală în parcursul profesional al viitorilor medici și farmaciști, marcând tranziția de la formarea academică la exercitarea profesiei în cadrul sistemului de sănătate”, a declarat rectorul.

La rândul său, prof. univ. dr. Răzvan Hainăroșie, președintele Comisiei Locale a Concursului de Intrare în Rezidențiat pentru Centrul Universitar București și prodecan al Facultății de Medicină din cadrul UMF „Carol Davila”, a evidențiat responsabilitatea organizării unui examen de asemenea amploare.

Acesta a precizat că pregătirea concursului presupune o planificare riguroasă, coordonare atentă și respectarea unor proceduri clare, astfel încât toți candidații să beneficieze de condiții egale de examinare.

Cum se desfășoară concursul de rezidențiat 2026

Examenul va avea forma unui test-grilă, cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, iar durata de desfășurare va fi de patru ore.

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Structura testului cuprinde:

50 de întrebări de tip complement simplu;

150 de întrebări de tip complement multiplu.

Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări.

Candidații vor putea intra în sălile de concurs începând cu ora 8:30, urmând ca examenul să înceapă la ora 10:00.

După încheierea probei și o pauză de 15 minute, va începe corectura lucrărilor în săli. Candidații vor avea la dispoziție 24 de ore pentru depunerea contestațiilor, care pot viza întrebările de concurs, recorectarea lucrărilor sau organizarea examenului. Soluționarea acestora se va realiza în termen de 48 de ore de la depunere.

Taxa de participare la concurs este de 500 de lei pentru fiecare candidat, valoare menținută la același nivel ca în sesiunile din 2023, 2024 și 2025.

Ocuparea locurilor în specialitățile medicale se va face în ordinea punctajului obținut, în limita locurilor publicate, fiind alcătuită o singură clasificare pentru fiecare domeniu. Rezultatele finale vor fi afișate după semnarea ordinului Ministerului Sănătății de confirmare a acestora.

Medicina de familie, specialitatea cu cele mai multe locuri disponibile

În domeniul medicină, medicina de familie ocupă primul loc în clasamentul specialităților după numărul de locuri scoase la concurs, cu 645 de locuri, față de 641 în sesiunea precedentă.

Topul primelor cinci specialități cu cele mai multe locuri este completat de:

Medicină de familie – 645 de locuri; Cardiologie – 209 locuri; Anestezie și terapie intensivă – 205 locuri; Medicină internă – 191 de locuri; Chirurgie generală – 178 de locuri.

La polul opus se află specialitățile cu cele mai puține locuri disponibile: neurologie pediatrică și medicină sportivă, cu câte 7 locuri, expertiza medicală a capacității de muncă, cu 11 locuri, cardiologie pediatrică, cu 15 locuri, și oncologie și hematologie pediatrică, cu 17 locuri.

Concursul de rezidențiat reprezintă unul dintre cele mai importante momente din parcursul profesional al absolvenților de medicină, medicină dentară și farmacie, rezultatul obținut determinând atât accesul la pregătirea în rezidențiat, cât și alegerea specialității în care aceștia își vor construi cariera.