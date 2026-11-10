Nicușor Dan, conferință de presă la Cotroceni despre „provocările ultimelor luni”. Adevărul transmite live

Președintele Nicușor Dan susține, de la ora 19:00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Șeful statului a anunțat că va vorbi despre „provocările ultimelor luni” și prioritățile pentru perioada următoare. Printre temele de interes se numără anularea alegerilor prezidențiale din 2024, situația serviciilor de informații și securitatea României.

Președintele Nicușor Dan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat de președinte pe Facebook.

„Despre provocările ultimelor luni și prioritățile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferințe de presă, care va avea loc marți, 10 noiembrie, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni. Vă invit să urmăriți”, a transmis Nicușor Dan.

Conferința va fi transmisă în direct prin sistemul unic de transmisiune destinat mass-media și pe site-ul Administrației Prezidențiale. Adevărul va transmite live evenimentul.

Conferința are loc la o zi după vizita la București a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu care Nicușor Dan a discutat despre securitatea la Marea Neagră, sprijinul pentru Ucraina și cooperarea europeană în domeniul apărării.

Ar putea președintele să vorbească despre alegerile anulate din 2024?

Una dintre întrebările la care președintele este așteptat să răspundă privește anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Nicușor Dan a promis în repetate rânduri că va prezenta un raport care să explice circumstanțele anulării scrutinului, însă documentul complet nu a fost făcut public până acum.

La 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, cu 22,9% din voturi. Pe 6 decembrie, Curtea Constituțională a anulat întregul proces electoral, după desecretizarea unor documente care indicau operațiuni de influență online, atacuri cibernetice și suspiciuni privind implicarea unor actori externi.

De asemenea, Nicușor Dan ar urma să ofere noi informații despre influența Rusiei în procesul electoral. Nu este clar dacă va prezenta documente propriu-zise sau concluzii preliminare ale investigațiilor.

O altă problemă este conducerea serviciilor secrete. Funcția de director al Serviciului Român de Informații este vacantă din iulie 2023, după demisia lui Eduard Hellvig, instituția fiind condusă de prim-adjunctul Răzvan Ionescu.

Nicușor Dan a legat anterior numirea unor noi directori de obținerea unui acord politic. Președintele este cel care propune conducerile serviciilor, iar numirile trebuie aprobate de Parlament.

Securitatea României și relația cu SUA

Pe agenda discuțiilor s-ar putea afla și securitatea regională, în contextul incidentelor cu drone, al atacurilor cibernetice și al amenințărilor hibride.

De asemenea, relația cu Statele Unite și viitorul prezenței militare americane în România rămân teme importante.

Pe 4 noiembrie, Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe Elbridge Colby, înalt oficial al Pentagonului, în contextul discuțiilor privind angajamentul militar american în Europa.