Ministrul Dragoş Pîslaru: „Este o mare ipocrizie în România că demnitarii au zis: noi ne sacrificăm pentru țară și ne lăsăm salariile mai mici”

Dragoș Pîslaru afirmă că ideea potrivit căreia demnitarii ar trebui să își mențină salariile scăzute din „sacrificiu” reprezintă, în opinia sa, o formă de ipocrizie şi susţine că viitoarea lege a salarizării unitare va „reașeza” întreg sistemul public, inclusiv grila demnitarilor.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a vorbit vineri, 22 mai, într-o intervenție la Antena 3 CNN, despre proiectul legii salarizării unitare din sectorul public, aflat în lucru, dar și despre principiile care vor sta la baza noii grile de salarizare.

„Grila demnitarilor în România a rămas cea din 2017. De ce? Este o mare ipocrizie în România că demnitarii au zis noi ne sacrificăm pentru țară și ne lăsăm salariile mai mici. Ceea ce se întâmplă e o chestiune de populism. Ca să ai o țară care se conduce bine trebuie să ai oameni care să fie bine plătiți”, a declarat Dragoş Pîslaru.

Potrivit acestuia, proiectul se bazează pe o anvelopă bugetară suplimentară de aproximativ 8 miliarde de lei, stabilită împreună cu Ministerul Finanțelor și validată la nivelul Comisiei Europene, bani care ar urma să fie integrați într-un sistem de salarizare unitar, menit să corecteze dezechilibrele acumulate în timp în sectorul public.

El a punctat că legea ar fi trebuit finalizată încă din 2023, însă a fost amânată în repetate rânduri, ceea ce a dus la o întârziere de aproape patru ani. În acest context, Dragoș Pîslaru a susținut că actualul acord politic dintre partide reprezintă o condiție esențială pentru evitarea unor competiții electorale bazate pe promisiuni salariale nerealiste.

„Este un proiect care trebuia terminat din 2023. Întârzierea e de aproape patru ani. El a fost amânat printr-o renegociere. Este un moment important pentru România. Partidele politice au dat dovadă de responsabilitate prin acest acord politic”, a afirmat ministrul interimar al Muncii.

Anvelopa totală a salariilor din sectorul public este în prezent de aproximativ 166 de miliarde de lei, iar suma suplimentară de 8 miliarde va fi utilizată pentru corectarea inechităților din sistem, nu pentru creșteri uniforme, a mai explicat el.

„Va fi o creștere cu siguranță, dar este oarecum modestă, menită să rezolve inechități, să așeze din nou grila, să ordoneze o salarizare care nu mai este de mult timp unitară pentru că avem părți din administrație care au devenit speciale, cu legi speciale, cu tratament diferențiat”, a explicat el, subliniind că obiectivul reformei nu este majorarea generalizată a salariilor, ci reașezarea lor.

„Trebuie să ieşim din zona de populism”

El a insistat că dezbaterea despre salariile demnitarilor este adesea alimentată de percepții populiste și că o administrație eficientă are nevoie de o grilă de salarizare coerentă, care să acopere toate nivelurile, de la funcțiile de vârf până la cele de execuție din aparatul public.

„Trebuie să ieșim din zona de populism și dacă vrem să atragem oameni care să conducă țara ar trebui să ai inclusiv o grilă din care să fie plătiți bine. Nu este vorba că vor crește salariile demnitarilor, ci pur și simplu se așază pe o salarizare unitară salariile de la salariul președintelui, până la salariul persoanei care nu are multe studii dar care e importantă în zona de jos a salarizării bugetare. Nu poți să ai un șef de serviciu într-o primărie locală ca să aibă mai mult decât un parlamentar”, a mai precizat ministrul.

Potrivit acestuia, proiectul de lege ar urma să fie finalizat în urma consultărilor și transmis Parlamentului până la jumătatea lunii iunie, în procedură de urgență.