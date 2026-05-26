Kelemen Hunor, critici despre legea salarizării: „Sunt probleme tehnice și lipsă de legitimitate a Guvernului interimar”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a criticat proiectul noii legi a salarizării unitare, susținând că documentul ridică probleme serioase de ordin tehnic și structural și că actualul context politic nu permite negocieri eficiente cu partenerii sociali.

Acesta a afirmat, marți seară, la Euronews, că forma proiectului prezentată de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, este departe de a fi finalizată și necesită discuții ample cu sindicatele.

„La legea salarizării unitare, care oricum începe cu scandal, așa cum am văzut eu, sunt foarte multe probleme în proiectul prezentat de domnul Pîslaru. Se știa că sunt probleme, dar nu prea ai timp să negociezi cu sindicatele”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a atras atenția în special asupra modului în care sunt structurate familiile ocupaționale în anexele proiectului.

„Familiile ocupaționale nu au fost gestionate foarte bine în anexe și apar probleme atât în educație, apar probleme în magistratură, apar probleme în cultură, de exemplu. Familia ocupațională în cultură nu e tratată cum ar trebui”, a explicat acesta.

În opinia sa, adoptarea unei astfel de legi necesită un dialog extins cu partenerii sociali.

„Asta înseamnă că tu trebuie să ai un dialog foarte, foarte eficient în zilele următoare dacă vrei să promovezi această lege, dacă vrei să o votezi în Parlament până la sfârșitul lunii iunie, cu sindicatele, cu partenerii sociali”, a adăugat liderul UDMR.

„Un guvern interimar nu are legitimitatea necesară”

Kelemen Hunor a ridicat și problema legitimității politice a actualului executiv, subliniind că un guvern interimar nu poate purta negocieri credibile cu sindicatele.

„Un guvern interimar nu are legitimitatea necesară de a discuta cu partenerii sociali… Cu cele mai bune intenții din partea miniștrilor din acest cabinet și din partea premierului, pur și simplu ai fost dat jos cu 281 de voturi. Nu mai ai legitimitatea, greutatea de a discuta cu sindicatele”, a declarat acesta.

El a mai precizat că actualul proiect ar putea avea consecințe asupra mai multor sectoare bugetare.

„Sunt probleme tehnice mai mult și de așezare a familiilor ocupaționale”, a conchis liderul UDMR.

Reforma salarizării, legată de PNRR

Proiectul noii legi a salarizării bugetare a fost prezentat luni de Ministerul Muncii și prevede o reașezare a grilelor salariale pe baza a 12 grade și a unor coeficienți între 1 și 8.

Valoarea de referință ar urma să fie stabilită la 4.100 de lei în anul 2027, iar legea ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Actul normativ este inclus în angajamentele României din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu termen de îndeplinire 1 iulie 2026, condiție legată de o tranșă de peste 700 de milioane de euro.