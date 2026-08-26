Reprezentanții României și SUA au discutat la NATO despre securitatea Mării Negre. Lazurca: „Donald Trump are dreptate”

Reprezentanți ai României și Statelor Unite au avut, miercuri, 26 august, la sediul NATO din Bruxelles, discuții axate pe securitatea la Marea Neagră și pe revizuirea poziției strategice a Washingtonului. La întâlnire au participat consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, și ambasadorul SUA la Alianță, Matt Whitaker.

Întâlnirea reprezentanților României cu Matt Whitaker. Foto: X Dan Neculăescu

Potrivit ambasadorului Dan Neculăescu, vizita lui Marius Lazurca la cartierul general al NATO a debutat cu o întrevedere dedicată temelor de securitate și cooperării transatlantice.

„L-am întâmpinat pe consilierul prezidențial Marius Lazurca la sediul central al NATO. Am început vizita cu o discuție importantă cu ambasadorul Matt Whitake privind securitatea Mării Negre și revizuirea poziției Statelor Unite. România își îndeplinește angajamentele asumate în cadrul NATO și susține un parteneriat transatlantic puternic, în care Europa își asumă o responsabilitate mai mare pentru propria sa securitate. Ne așteaptă o agendă încărcată, pe măsură ce promovăm prioritățile României la masa unde se iau deciziile”, a transmis Dan Neculăescu pe platforma X.

„Donald Trump are dreptate: fiecare țară membră a NATO trebuie să-și asume partea care îi revine din această sarcină”

Marius Lazurca a anunțat, tot pe platforma X, că desfășoară în această săptămână o serie de întâlniri cu oficiali americani și reprezentanți ai statelor aliate, atât la Bruxelles, cât și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE), în continuarea vizitei efectuate recent la Washington.

„La indicațiile președintelui Nicușor Dan, în această săptămână port discuții cu oficiali americani și ai aliaților la sediul NATO din Bruxelles și la SHAPE, în urma misiunii mele la Washington. Președintele Donald Trump are dreptate: fiecare țară membră a NATO trebuie să-și asume partea care îi revine din această sarcină. Sub conducerea președintelui Dan, România face exact acest lucru: se oferă să facă mai mult și mai repede, alături de Statele Unite și de aliații noștri, pentru a proteja poporul român, a împiedica extinderea războiului și a contribui la încheierea acestuia”, a scris consilierul prezidențial pe X.

„Aliații au recunoscut contribuția semnificativă a României la securitatea noastră comună

Ambasadorul Dan Neculăescu a precizat ulterior că s-a alăturat consilierului prezidențial Marius Lazurca „pentru un schimb de opinii cu ambasadorii NATO, axat pe o prioritate clară: securitatea Mării Negre”.

„Aliații au recunoscut contribuția semnificativă a României la securitatea noastră comună și maturitatea răspunsului nostru la provocările de securitate din regiune. Am solicitat consolidarea capacităților aliate în regiune și un răspuns mai ferm al NATO la amenințările hibride. Le sunt recunoscător aliaților pentru acest schimb de opinii substanțial”, a transmis Dan Neculăescu pe aceeași platformă.

Amintim că, în martie, Oana Ţoiu, ministrul de Externe, anunța că România şi Statele Unite au stabilit clar organizarea unei întâlniri între preşedintele Nicuşor Dan şi liderul american Donald Trump, însă momentul concret al vizitei va fi anunţat după finalizarea listei de obiective care urmează să fie negociate.

Potrivit ministrului, preşedintele Nicuşor Dan consideră esenţială stabilirea în prealabil a unei liste clare de „livrabile” care să poată fi negociate în cadrul întâlnirii, în domenii strategice precum energia, economia, securitatea şi investiţiile comune.

„Preşedintele Nicuşor Dan a clarificat că, din perspectiva lui, este foarte important să fie finalizată lista livrabilelor care să fie negociate în domenii-cheie, precum energia, economia, securitatea, investiţiile comune”, a subliniat ministrul.