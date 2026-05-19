Nicuşor Dan se va întâlni din nou cu Donald Trump. Vizita în SUA, condiţionată de finalizarea unor negocieri în domenii-cheie

România şi Statele Unite au stabilit clar organizarea unei întâlniri între preşedintele Nicuşor Dan şi liderul american Donald Trump, însă momentul concret al vizitei va fi anunţat după finalizarea listei de obiective care urmează să fie negociate, a anunțat ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei conferinţe de presă, după ce ministrul a fost întrebat când vor exista informaţii oficiale privind o posibilă deplasare a şefului statului român în Statele Unite.

„Există această decizie clară între România şi Statele Unite ale Americii privind întâlnirea între cei doi preşedinţi”, a afirmat Oana Ţoiu.

Ministrul a amintit că preşedintele american a transmis recent o scrisoare de apreciere pentru organizarea de către România şi Polonia a Summitului B9, eveniment care s-a suprapus cu vizita lui Donald Trump în China. Potrivit Oanei Țoiu, acesta a fost unul dintre motivele pentru care secretarul de stat american Marco Rubio s-a aflat în afara continentului european în perioada respectivă.

Oana Ţoiu a precizat că discuţiile diplomatice vor continua în această săptămână, inclusiv în contextul reuniunii miniştrilor de externe ai statelor membre NATO.

„Preşedintele Nicuşor Dan a clarificat că, din perspectiva lui, este foarte important să fie finalizată lista livrabilelor care să fie negociate în domenii-cheie, precum energia, economia, securitatea, investiţiile comune”, a subliniat ministrul.

Ţoiu a vorbit şi despre rezultatele contactelor recente dintre oficialii români şi partenerii americani, menţionând deblocarea investiţiilor în energie nucleară, în special pentru avansarea proiectelor de la Centrala Nucleară Cernavodă.

De asemenea, oficialul român a menţionat continuarea discuţiilor privind dezvoltarea Coridorului Vertical, subliniind că principalul avantaj strategic al României în aceste negocieri îl reprezintă poziţia sa geografică şi capacitatea de tranzit energetic.

„Au fost, de-a lungul ultimelor luni de zile, mai multe vizite, atât ale mele cât şi ale altor miniştri în Statele Unite ale Americii, unde o parte dintre rezultate au fost şi comunicate publicului larg, (..) ca investiţiile în energie nucleară să fie deblocate pentru prima dată după foarte mulţi ani, pentru avansul proiectelor de la Cernavodă. Avem, de asemenea, discuţii, din nou, (..) în ceea ce priveşte Coridorul Vertical. În dreptul României, atuul principal pe care îl aducem în discuţii ţine de tranzitul pe teritoriul României”, a spus Ţoiu.

Ministrul de Externe a precizat că anunţul oficial privind vizita preşedintelui în SUA va fi făcut direct de Nicuşor Dan, în momentul în care agenda deplasării va fi definitivată.

Tot marți, ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a anunțat finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a acordului bilateral în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite ale Americii. Astfel, începând cu 1 septembrie, românii care au lucrat în ambele state își vor putea cumula perioadele de contribuție pentru stabilirea dreptului la pensie.