Disputa recentă dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu, în studioul Realitatea Plus, nu ar trebui să surprindă pe nimeni având în vedere dinamica relațiilor dintre așa-numiții „suveraniști”. Într-un astfel de cadru, vizibilitatea cântărește mai mult decât coerența, iar alianțele rezistă doar cât timp interesele coincid. Profesorul de științe politice George Jiglău explică pentru „Adevărul” mecanismele care invariabil duc la asemenea rupturi.

Un precedent cunoscut, dar context mai instabil

Potrivit lui George Jiglău, scena politică românească a mai trecut prin episoade de volatilitate accentuată, însă contextul actual este mai dificil de gestionat.

„Zona aceasta politică, nu doar în România, ci în orice sistem de partide, este caracterizată de o volatilitate foarte mare. Am mai trecut prin astfel de episoade, poate nu la intensitatea din ultimii doi ani, dar precedentul cel mai apropiat rămâne PPDD-ul din 2012. Și atunci vorbeam despre o formațiune situată pe o zonă conservatoare, care se revendica parțial din moștenirea PRM. Diferența este că actorii de astăzi sunt mult mai profesioniști decât era Dan Diaconescu și, probabil, și mai numeroși, ceea ce ridică probleme suplimentare”, a explicat George Jiglău.

Fisuri vizibile încă din debutul ciclului electoral

Ideea unui front „suveranist” unitar este, în opinia lui George Jiglău, mai degrabă o percepție externă. Tensiunile au devenit vizibile de mai mult timp, fiind evidente și în timpul alegerilor prezidențiale de anul trecut.

„Fragmentările din interiorul acestui front politic, atât cât a existat el vreodată ca un front coerent, au devenit vizibile încă de la reluarea ciclului electoral din 2025. A fost evident atunci cât de dificil i-a fost lui Călin Georgescu să accepte faptul că nu mai este candidatul principal. Episodul cu George Simion și Anamaria Gavrilă, când au apărut împreună ca potențiali candidați, a ilustrat această tensiune internă, la fel cum s-a văzut și momentul în care Simion și Georgescu au mers împreună la vot, fără o coerență reală între ei. Inclusiv din declarațiile și limbajul corporal din spațiul public a reieșit această lipsă de unitate. În anumite momente, Simion a fost prezentat explicit ca un fel de discipol sau continuator, ceea ce sugera o ierarhie internă, dar această relație nu a fost niciodată stabilă sau acceptată de toți actorii implicați. În alte momente, s-a văzut o distanțare clară, inclusiv în raport cu alte figuri politice asociate aceluiași curent, unde entuziasmul politic a fost evident limitat”, a subliniat George Jiglău.

Logica unui spațiu dominat de competiția pentru vizibilitate

Pentru George Jiglău, conflictul nu este întâmplător, ci rezultatul direct al unui spațiu politic în care fiecare actor își revendică poziția centrală.

„Este clar că vorbim despre actori politici puternic centrați pe propria vizibilitate, cu un profil accentuat personalist, în care fiecare își revendică rolul principal. Apariția unor noi figuri publice sau extinderea expunerii unor actori existenți generează inevitabil tensiuni, pentru că fiecare dintre ei încearcă să ocupe poziția centrală într-un spațiu politic limitat”, a explicat George Jiglău.

În lipsa unui cadru ideologic solid și a unor mecanisme interne de arbitraj, competiția devine permanentă și fluidă.

„Nu există, în mod real, o structură internă stabilă sau un fond ideologic unitar. Din contră, este un spațiu caracterizat de competiție permanentă pentru vizibilitate și influență, în care alianțele sunt fluide și conjuncturale. Această dinamică se reflectă și în modul în care evoluează partidele din acest spectru în Parlament. Apar constant rupturi, grupuri separate și reconfigurări, inclusiv în jurul unor figuri precum Diana Șoșoacă sau alte personalități similare, ceea ce confirmă lipsa de coerență structurală. Un factor comun al acestor actori este puternicul lor caracter personalist. Niciunul nu acceptă cu ușurință să fie într-o poziție secundară, fiecare urmărind să fie figura centrală. În lipsa acestei poziționări, apar inevitabil conflicte și fragmentări”, a subliniat profesorul de științe politice.

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Parlamentul ca reflex al fragmentării

Această dinamică se regăsește și în funcționarea parlamentară, unde reconfigurările și rupturile sunt frecvente. Apar constant grupări noi și repoziționări în jurul unor figuri precum Diana Șoșoacă, ceea ce confirmă lipsa de coerență a întregului spectru politic.

„La nivel de electorat însă, lucrurile funcționează diferit. Există un segment relativ stabil care răspunde la același tip de mesaje, indiferent de persoana care le vehiculează. Fie că vorbim despre Călin Georgescu, George Simion, Diana Șoșoacă sau alte figuri similare, nucleul electoral rămâne în mare parte același, nefiind sensibil la diferențele de stil sau la variațiile de discurs. Diferențele dintre acești actori sunt mai degrabă de formă decât de fond, conținutul ideologic păstrând multe puncte comune chiar dacă modul de exprimare diferă semnificativ, ceea ce explică de ce baza electorală nu se schimbă radical de la un actor la altul”, a explicat George Jiglău.

Această suprapunere de electorat explică de ce competiția internă devine inevitabil distructivă electoral. Când mai mulți candidați se adresează aceluiași bazin, votul se fragmentează.

Miza reală a competiției interne

În alegerile prezidențiale, această fragmentare poate influența direct rezultatul final, deoarece intrarea în turul doi depinde de concentrarea votului.

„Într-un context prezidențial, această fragmentare devine decisivă. Dacă mai mulți actori din același spațiu concurează simultan, riscul este ca votul să se împartă și niciunul să nu ajungă în turul doi. De aceea, miza reală este impunerea unui singur reprezentant central al acestui electorat, iar competiția pentru acest statut explică în bună măsură conflictele pe care le vedem acum, conflicte care sunt mai degrabă despre poziționare decât despre diferențe ideologice reale”, a subliniat George Jiglău.

De la ce a pornit scandalul

Amintim că, totul a pornit de la un interviu acordat de Călin Georgescu în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, difuzată de Realitatea Plus și moderată de Anca Alexandrescu. Discuția a evoluat inițial într-un registru obișnuit, însă a escaladat rapid în momentul în care moderatoarea a recunoscut că l-a susținut pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, motivând că a făcut-o pentru a evita varianta Ilie Bolojan.

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Călin Georgescu a respins această justificare: „Da, ați greșit complet. Este o judecată total greșită. Nu mai repetați chestia asta, pentru că este o abordare care denaturează complet realitatea politică”.

Ulterior, Georgescu a acuzat postul că i-ar fi cenzurat un apel public către parlamentari de a nu susține guvernul Veștea, pe care l-a numit „premierul nelegitim al președintelui inexistent”.

„La vremea respectivă am fost cenzurat de către televiziunea dumneavoastră, în condițiile în care am transmis un mesaj public extrem de clar către parlamentari, prin care avertizam că votul pentru acel guvern reprezintă un act de trădare a intereselor țării”, a afirmat fostul candidat la prezidențiale, în timp ce Anca Alexandrescu a respins acuzația, precizând că nu era prezentă la acea emisiune.

Schimbul de replici s-a amplificat după ce Georgescu a acuzat-o pe Anca Alexandrescu că l-ar fi sprijinit pe Nicolae Ciucă.

„Înainte de 24 noiembrie, după câte știu, l-ați susținut pe acel ostaș, care, între timp, a dezertat, iar acest tip de poziționare ridică întrebări legitime despre consecvență și despre modul în care se construiesc aceste susțineri publice”, a spus Georgescu. În replică, Anca Alexandrescu a explicat că a realizat emisiuni cu toți candidații relevanți, inclusiv Marcel Ciolacu și George Simion, fără ca acest lucru să însemne susținere politică.

Luni, Realitatea Plus a anunțat că nu va mai difuza aparițiile lui Călin Georgescu până la prezentarea unor scuze publice. Postul a invocat afirmațiile acestuia privind motivațiile de audiență și a transmis că își asumă decizia chiar cu riscul pierderii de audiență.