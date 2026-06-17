Remus Pricopie: Președintele Nicușor Dan nu ar fi garantat 240 de voturi pentru un Guvern condus de Adrian Veștea

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a comentat pe Facebook informațiile privind o întâlnire la care ar fi participat președintele Nicușor Dan, liderul PMP Eugen Tomac și liberalul Adrian Veștea.

Pricopie a spus că tinde să creadă varianta prezentată de Tomac, potrivit căreia șeful statului nu a garantat existența a 240 de voturi în Parlament pentru un eventual Guvern condus de Adrian Veștea.

„Eugen Tomac a declarat recent că, la întâlnirea în trei - Nicușor Dan, Eugen Tomac și Adrian Veștea - președintele nu a garantat existența a 240 de voturi pentru Guvernul Veștea. Tind să cred că aceasta este versiunea corectă”, a scris Pricopie.

Acesta a argumentat că Nicușor Dan evită, de regulă, să se pronunțe asupra unor aspecte care nu intră direct în atribuțiile sale.

„Cei care îl cunosc pe Nicușor Dan știu că rareori vorbește despre lucruri care nu țin de zona sa de responsabilitate. Din acest motiv, ar fi fost surprinzător să-l vedem promițând «pielea ursului» din Parlament”, a afirmat rectorul SNSPA.

Potrivit lui Pricopie, este mai probabil ca președintele să fi făcut o evaluare politică privind posibilitatea formării unei majorități, fără a oferi însă garanții privind rezultatul votului din Parlament.

În același mesaj, acesta a sugerat că președintele și Adrian Veștea ar putea avea poziții diferite în privința relației cu politicienii extremiști.

„Este posibil ca, foarte curând, să aflăm și că relaxarea cu care Adrian Veștea vorbește despre politicienii extremiști nu este neapărat împărtășită și de președintele Nicușor Dan”, a mai scris Remus Pricopie.

Declarațiile lui Remus Pricopie vin după ce Adrian Veștea a relatat că, în cadrul unei întâlniri cu președintele Nicușor Dan și fostul lider PMP Eugen Tomac, ar fi primit asigurări privind existența unei majorități parlamentare suficiente pentru învestirea unui eventual guvern condus de el.