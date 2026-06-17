Adrian Veștea merge cu lista de miniștri în Parlament, deși nu are majoritate. Numele vehiculate pentru viitorul Guvern

Premierul desemnat Adrian Veștea este așteptat să depună miercuri la Parlament programul de guvernare și lista viitorilor miniștri, chiar dacă, în acest moment, nu dispune de o majoritate clară pentru învestirea Executivului.

După ce PNL și USR au anunțat că nu vor susține Guvernul Veștea, iar UDMR le recomandă parlamentarilor să voteze împotriva învestirii, șansele ca noul Cabinet să treacă de votul Parlamentului rămân reduse. Cu toate acestea, premierul desemnat continuă negocierile cu grupurile parlamentare mai mici, în încercarea de a strânge suficiente voturi, notează Agerpres.

În paralel cu discuțiile politice, au început să apară și primele informații despre componența viitorului Executiv.

Potrivit unor surse politice, PSD își dorește să păstreze majoritatea portofoliilor pe care le deține în prezent, fiind dispus să cedeze doar Ministerul Agriculturii pentru a atrage UDMR la guvernare.

La Ministerul Sănătății ar putea rămâne Alexandru Rogobete, în timp ce Bogdan Ivan este vehiculat pentru portofoliul Energiei. Pentru Ministerul Justiției sunt luate în calcul două variante: Radu Marinescu sau Alina Gorghiu.

Mai multe ministere ar putea reveni liberalilor care ar accepta să susțină Guvernul Veștea, chiar dacă partidul a decis oficial să nu participe la această formulă de guvernare. Printre numele discutate se află Monica Anisie pentru Ministerul Educației, Nicoleta Pauliuc pentru Ministerul Apărării, Cătălin Predoiu pentru Ministerul Afacerilor Interne și Alexandru Nazare pentru Ministerul Finanțelor.

Sursele citate susțin că negocierile privind împărțirea portofoliilor sunt încă în desfășurare, iar lista finală ar putea suferi modificări înainte de a fi depusă în Parlament.

În lipsa sprijinului UDMR, USR și al conducerii PNL, Adrian Veștea s-ar putea baza doar pe voturile PSD, ale reprezentanților minorităților naționale, ale unor parlamentari liberali care nu respectă poziția oficială a partidului și ale unor grupuri parlamentare mai mici. Chiar și în acest scenariu, calculele politice arată că premierului desemnat i-ar lipsi aproximativ 20 de voturi pentru a obține majoritatea necesară învestirii Guvernului.

În aceste condiții, depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare reprezintă mai degrabă începutul unei noi runde de negocieri decât o garanție că Executivul condus de Adrian Veștea va primi votul de încredere al Parlamentului.