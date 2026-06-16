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Adrian Veștea anunță că nu își depune mandatul: „Programul de guvernare este finalizat. Lista miniștrilor va fi depusă miercuri”

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Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat marți seara, 16 iunie, că a finalizat programul de guvernare și că va depune miercuri lista miniștrilor și documentul programatic necesar pentru învestirea noului Executiv.

Premierul desemnat, Adrian Veștea. FOTO: Inquam Photos/George Călin
Premierul desemnat, Adrian Veștea. FOTO: Inquam Photos/George Călin

PNRR, programul SAFE și reducerea deficitului – prioritățile Guvernului Veștea

Premierul desemnat a prezentat principalele direcții de acțiune ale viitorului Executiv, declarând că implementarea PNRR rămâne prioritatea zero a Guvernului.

„Prioritățile României: trebuie să avem discuții cu Comisia Europeană referitoare la jaloanele de plată. Va trebui să așezăm lista tuturor acestor proiecte. PNRR este prioritatea zero. Următoarea prioritate este operaționalizarea programului SAFE, deci cât de repede trebuie să începem să cumpărăm echipamente și astfel să asigurăm securitatea României”, a declarat Veștea.

În plan extern, Veștea a indicat ca obiectiv continuarea demersurilor pentru aderarea României la OCDE.

Totodată, acesta a vorbit despre necesitatea menținerii sub control a deficitului bugetar până la finalul anului: „Al patrulea lucru de care mă voi îngriji până la finalul anului este cel referitor la deficit, nu vreau să depășim deficitul prognozat de 6,2%, din contră, aș vrea să îl scădem”, a mai afirmat Veștea.

Veștea: „Cred că PNL va da dovadă de maturitate și va sprijini acest Guvern”

Veștea și-a exprimat încrederea că va reuși să obțină susținerea necesară pentru învestirea Executivului, inclusiv din partea unor parlamentari ai PNL.

„Eu cred că, până la urmă, PNL va da dovadă de maturitate și va veni să sprijine acest Guvern. Interesul meu este de a păstra reformele, de a continua programul de guvernare și de a merge înainte”, a declarat Veștea pentru sursa citată.

Premierul desemnat a afirmat că se așteaptă să primească sprijin din partea unor parlamentari din mai multe formațiuni politice, indiferent de pozițiile oficiale adoptate de conducerile partidelor.

„Am toată convingerea că vor fi astfel de persoane. Eu cred că vom avea cvorumul necesar pentru a trece Guvernul”, a spus acesta, referindu-se la parlamentarii care ar putea susține învestirea Cabinetului.

„Programul de guvernare este finalizat. Lista miniștrilor va fi depusă miercuri”

„Am finalizat programul de guvernare, l-am ajustat. Mâine vom prezenta lista cabinetului și programul de guvernare. Categoric, nu îmi depun mandatul”, a declarat Veștea, marți seară, la Antena 3 CNN. 

Luca Nicolescu se numără printre numele luate în calcul pentru a face parte din viitorul Executiv. Totodată, premierul desemnat a afirmat că și-ar dori ca Alexandru Nazare să își păstreze portofoliul de la Ministerul Finanțelor.

Adrian Veștea și Sorin Grindeanu convocați la Cotroceni, după ce negocierile pentru formarea guvernului au intrat în impas. Ce alte nume de premier sunt luate în discuție

Premierul desemnat a precizat că, după depunerea documentelor, vor fi parcurse procedurile parlamentare privind convocarea comisiilor de specialitate și audierea miniștrilor propuși.

„Mâine depunem lista de miniștri și programul de guvernare. Votul din Parlament poate fi joi, poate fi și vineri”, a afirmat acesta.

Adrian Veștea a mai spus că viitorul cabinet va avea o structură politică, însă va include și persoane din afara partidelor.

„Este o structură politică, dar în ea se vor regăsi și persoane pe care le apreciem, dar nu sunt în zona politică. În special, miniștrii vor fi din partea PNL și PSD”, a precizat premierul desemnat.

Veștea, despre voturile care-l vor ajuta să formeze Guvernul

Premierul desemnat, Adrian Veștea, continuă demersurile pentru formarea noului Executiv și nu ia în calcul retragerea mandatului, în ciuda faptului că PNL, USR și UDMR au anunțat că nu vor susține Cabinetul său.

Potrivit unor surse politice citate de Adevărul, Veștea speră să obțină cel puțin 25 de voturi din partea parlamentarilor PNL, cele 15 voturi ale SOS România, precum și sprijinul PSD, PACE, UPR, al grupului minorităților naționale și al parlamentarilor neafiliați. În acest scenariu, Guvernul ar putea strânge exact 233 de voturi, pragul minim necesar pentru a primi votul de încredere al Parlamentului.

Sursele citate susțin că la această majoritate s-ar putea adăuga și câțiva parlamentari din AUR sau chiar din UDMR, deși cele două formațiuni au anunțat oficial că nu vor susține Executivul condus de Veștea.

Veștea și Grindeanu, chemați la Cotroceni

În contextul negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare, Adrian Veștea a ajuns marți la Palatul Cotroceni pentru discuții cu președintele Nicușor Dan. La scurt timp, la sediul Administrației Prezidențiale a fost convocat și liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Întâlnirile au avut loc după ce UDMR s-a alăturat PNL și USR în refuzul de a susține oficial Guvernul Veștea.

Potrivit unor surse politice, liderii PNL, USR și UDMR ar urma să îi propună președintelui fie desemnarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, fie susținerea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, cu Alexandru Nazare sau Mircea Abrudean în fruntea Executivului, sprijinit din Parlament de PSD.

Veștea: „Nu am niciun fel de rezervă”

Într-o intervenție la Realitatea TV, Adrian Veștea a declarat că este dispus să poarte discuții cu toate partidele reprezentate în Parlament, inclusiv cu AUR, pentru a obține sprijinul necesar învestirii. „Nu am nici un fel de rezervă”, a afirmat premierul desemnat, întrebat dacă va negocia cu AUR.

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