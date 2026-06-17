Adrian Veștea spune că Nicușor Dan l-a încurajat să continue: „Sunt un om puternic, nu am intenționat să-mi depun mandatul”

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că nu s-a gândit niciun moment să își depună mandatul, în ciuda dificultăților întâmpinate în încercarea de a obține o majoritate parlamentară pentru învestirea noului Guvern.

Invitat marți seară la România TV, Veștea a confirmat că a avut mai multe discuții cu președintele Nicușor Dan în ultimele zile și a precizat că șeful statului l-a încurajat să continue demersurile pentru formarea Executivului.

Întrebat dacă s-a întâlnit marți cu președintele și dacă a luat în calcul retragerea din funcția de premier desemnat, Adrian Veștea a respins categoric această posibilitate.

„Am avut și astăzi, și ieri. Nu am intenționat să-mi depun mandatul, ei se gândeau cum reacționez eu. Eu sunt un om puternic, nu am rezerve și dacă am pornit pe un drum, cred că e normal să merg până la capăt”, a afirmat premierul desemnat.

„Președintele m-a sfătuit să rămân implicat”

Veștea a susținut că președintele Nicușor Dan nu i-a dat niciun semn că și-ar fi pierdut încrederea în capacitatea sa de a forma un guvern.

„Nu mi-a dat impresia, din contră m-a sfătuit să rămân în continuare implicat, fiindcă, cu siguranță, prin apelul pe care-l facem la toți cei care sunt astăzi în Parlamentul României și vor să dea dovadă de responsabilitate și pot trece peste anumite orgolii sau reguli create de anumiți lideri de partid, eu îi aștept să voteze acest guvern”, a declarat acesta.

Declarațiile vin în contextul în care Guvernul Veștea nu beneficiază în prezent de o majoritate clară în Parlament, după ce PNL și USR au anunțat că nu vor susține noul Executiv, iar UDMR le-a recomandat parlamentarilor să voteze împotriva învestirii.

„Mandat pe perioadă nedeterminată”

Premierul desemnat a mai afirmat că mandatul primit de la președintele României nu are o limită de timp și că, în opinia sa, activitatea Guvernului ar trebui evaluată periodic, inclusiv la nivelul miniștrilor.

„Astăzi nu există o astfel de decizie, mandatul pe care l-am primit din partea președintelui nu este un mandat pe un termen limitat, este un mandat pe care l-am primit pe o perioadă nedeterminată”, a spus Veștea.

El a adăugat că susține introducerea unor evaluări regulate pentru membrii Cabinetului și că remanierea ar trebui să fie o soluție firească atunci când obiectivele asumate nu sunt îndeplinite.

„Asta nu înseamnă că nu ar trebui să se facă trimestrial, semestrial, evaluări în care noi avem anumite ținte. Și-mi doresc ca acest lucru să se întâmple nu doar la nivelul prim-ministrului, ci chiar și la nivelul miniștrilor. Și să nu ținem cont în momentul în care cineva nu îndeplinește criteriile pe care le stabilim în momentul în care am intrat la guvernare să poată fi remaniat, începând cu mine, până la ultimul ministru”, a mai declarat premierul desemnat.

Adrian Veștea este așteptat să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși, în timp ce negocierile pentru obținerea unei majorități continuă.