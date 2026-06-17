Adrian Veștea vrea să-i ia locul lui Ilie Bolojan la șefia PNL. O nouă ședință tensionată în partid

Tensiunile din Partidul Național Liberal continuă să crească înaintea unei ședințe decisive a conducerii, în care liderii urmează să discute atât situația lui Adrian Veștea, cât și tema congresului extraordinar.

Potrivit unor surse, în interiorul Partidul Național Liberal circulă scenariul potrivit căruia Adrian Veștea ar putea intra în cursa pentru președinția partidului, dacă va fi investit în funcția de premier. În acest caz, acesta îl va înfrunta direct pe Ilie Bolojan, la Congresul PNL.

Mai mulți lideri ai Partidului Național Liberal susțin că nu este bine ca aceeași persoană să dețină simultan conducerea Guvernului și a partidului, considerând că această situație ar putea duce la dezechilibre instituționale și la tensiuni în definirea strategiei politice.

PNL respinge participarea la un guvern cu PSD

Miercuri, 17 iunie, liberalii se reunesc online la ora 16.00, într-o ședință în care conducerea Partidul Național Liberal urmează să discute situația lui Adrian Veștea, în condițiile în care acesta a acceptat mandatul de premier desemnat și a refuzat să se retragă, în pofida solicitării ferme venite din partea conducerii partidului. Această poziționare este percepută de o parte a conducerii ca o provocare directă la adresa disciplinei de partid.

La Congresul extraordinar al PNL ar urma să fie supusă la vot excluderea lui Adrian Veștea din partid.

Zilele trecute, conducerea PNL a reconfirmat, prin vot intern, că formațiunea nu susține participarea la un guvern alături de PSD și nici susținerea unui executiv condus de Adrian Veștea. Propunerea de a nu intra la guvernare cu PSD a fost adoptată cu 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 4 abțineri.

„Desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui guvern s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului. PNL consideră că formula de guvernare propusă de Adrian Veștea conduce, în fapt, la formarea unui guvern condus și susținut de PSD, contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Național”, se arată în comunicatul formațiunii.

Partidul Național Liberal este divizat între actuala conducere, care îl susține pe Ilie Bolojan, și o altă tabără care îl susține pe premierul desemnat Adrian Veștea.

Premierul desemnat Adrian Veștea este așteptat să depună miercuri, 17 iunie, la Parlament programul de guvernare și lista viitorilor miniștri, chiar dacă, în acest moment, nu dispune de o majoritate clară pentru învestirea Executivului.

Premierul desemnat a declarat că nu consideră posibil ca un partid să își excludă propriul prim-ministru.

„Nu cred că va exista un partid care să-și excludă un prim-ministru care este membru al acelui partid – nu știu, poate s-a mai întâmplat în altă țară, dar eu în România nu cunosc în ultimii, să zic, în ultima sută de ani de când mă raportez la politică, să se ajungă într-o astfel de situație, să strice decizia colegilor mei prin care am fost desemnat să ajung prim-ministru și să fiu exclus din partid. Nu cred că ar trebui să ne raportăm la aceste lucruri, chiar din contră”, a spus Veștea.