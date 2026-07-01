PNL continuă măsurile împotriva „puciștilor". Rareş Bogdan a fost înlăturat de la şefia Delegaţiei României din cadrul Grupului PPE

Rareș Bogdan a fost îndepărtat din funcția de șef al delegației României din cadrul PPE, după ce a intrat în conflict deschis cu conducerea PNL, inclusiv cu Ilie Bolojan, și figurează pe lista liberalilor vizați pentru excludere din partid.

După ce a criticat dur conducerea PNL și pe Ilie Bolojan, europarlamentarul Rareș Bogdan pierde una dintre funcțiile sale de la nivel european, fiind înlocuit din poziția de șef al delegației României din cadrul Grupului Partidului Popular European (PPE). În locul său a fost desemnat Daniel Buda, în timp ce Iuliu Winkler (UDMR) rămâne co-președinte al delegației.

Schimbarea a fost anunțată miercuri,1 iulie, de europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PPE şi propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcţia de premier.

„Delegația europarlamentarilor PNL din Grupul PPE a decis să îl înlocuiască, la șefia delegației române, pe Rareș Bogdan cu Daniel Buda. Astăzi am pus în aplicare această decizie prin notificarea Grupului PPE. Daniel Buda a fost primit în această dimineață în cadrul Grupului în calitate de nou șef al Delegației României”, a scris acesta pe Facebook.

„Începând de astăzi, europarlamentarul Daniel Buda este noul șef al Delegației României din cadrul Grupului PPE.

Sunt convins că Daniel Buda va conduce foarte bine delegația noastră. Vom continua să lucrăm eficient împreună în cadrul Grupului PPE și al Parlamentului European.

Până acum, Daniel Buda a fost foarte activ în apărarea fermierilor români și a fondurilor de coeziune pentru România. Vom lucra în continuare foarte strâns pentru a ne asigura că și în următorii ani vom reuși să obținem cât mai multe fonduri din bugetul Uniunii Europene pentru autoritățile locale, pentru fermierii români și pentru dezvoltarea României. Vom lucra cu celelalte delegații din Partidul Popular European pentru a genera majorități pentru decizii favorabile României”, afirmă Siegfried Mureșan.

În interiorul PNL, Rareș Bogdan este una dintre vocile critice la adresa actualei conduceri, inclusiv a lui Ilie Bolojan, în urma unor declarații și poziționări publice extrem de dure care au generat tensiuni în partid şi care au dus la includerea lui pe lista liberalilor vizați pentru posibile măsuri disciplinare, inclusiv excluderea din partid.

Vă reamintim că, în urma ședinței Biroului Politic Național din 23 iunie, conducerea PNL a decis schimbări la nivelul mai multor filiale importante ale partidului, iar primele măsuri au fost luate împotriva lui Hubert Thuma, care a fost înlăturat de la șefia PNL Ilfov, conducerea interimară fiind preluată de Marian Petrache.

În același timp, la Brașov, Adrian Veștea, cel care a acceptat să fie nominalizat de Nicuşor Dan ca premier fără a se consulta cu conducerea PNL, a fost înlocuit la conducerea filialei, funcția fiind preluată interimar de primarul George Scripcaru.