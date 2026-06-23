Rectorul SNPA, Remus Pricopie, a afirmat, marți, că social-democrații nu „se află în situația de a vorbi despre anticipate”, deoarece „nu este cel mai bun moment” al lor.

Invitat la „Interviurile Adevărul”, rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a vorbit despre scenariul unor alegeri anticipate și ce ar însemna acest lucru pentru social-democrați.

„Eu nu cred că PSD se află în situația de a vorbi despre anticipate astăzi, cu tot respectul pentru partidele politice, inclusiv pentru PSD, partidele au momente mai bune și mai puțin bune. Nu cred că este cel mai bun moment al PSD-ului și nu cred că îi avantajează să blufeze pe subiectul anticipate, pentru că s-ar putea chiar să li se întâmple”, a explicat Remus Pricopie.

El a vorbit, totodată, și despre cum au existat membri PSD care au considerat că susținerea AUR pentru guvernul Veștea ar reprezenta o soluție la criza politică pe care o traversează România în momentul de față.

„Au fost oameni, din păcate, din zona PSD, care au crezut că AUR ar putea să fie o soluție pentru ieșirea din această criză. Adică să voteze, dar fără pretenții prea mari, fără să se afișeze foarte mult. Să fie așa niște voturi scăpate de sub control, amețite. Au folosit câteva persoane din AUR. Până la urmă, acele persoane din AUR au intrat în disciplina de partid și dacă George Simion a spus că nu se votează, nu s-a votat”, a mai spus Remus Pricopie.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat luni seară că parlamentarii formațiunii nu vor susține noul Executiv și a organizat un boicot, părăsind împreună cu aceștia plenul reunit înainte de finalizarea votului. Simion a descris sala drept „sinonimă cu trădarea”.

Plenul reunit al Parlamentului a dezbătut și a votat luni seară solicitarea de învestire a guvernului condus de Adrian Veștea, însă nu a reușit să obțină voturile necesare pentru a fi validat. În urma votului, 189 de parlamentari au votat „pentru”, iar 23 s-au exprimat „împotrivă”, în condițiile în care majoritatea necesară pentru învestire era de 233 de voturi.