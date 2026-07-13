Rectorul SNSPA vede o schimbare de paradigmă după negocierile de la Cotroceni: „România poate avea un guvern cu puteri depline în două săptămâni”

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, susține că discuțiile dintre partidele pro-occidentale și președintele Nicușor Dan marchează o schimbare importantă în negocierile pentru formarea viitorului Guvern.

Într-o postare pe Facebook, Remus Pricopie susține că negocierile au trecut de la blocaje generate de „linii roșii” și veto-uri la căutarea unei soluții comune, sub forma unui „guvern de armistițiu”.

„Au trecut aproape două săptămâni de când am propus, ca soluție pentru ieșirea din criza politică, un guvern de armistițiu. De atunci și până astăzi, aproape toți liderii politici au vorbit public, într-o formă sau alta, despre acest model. Astăzi, la Cotroceni, subiectul a fost pe masa negocierilor”, a transmis Remus Pricopie, pe FB.

Potrivit rectorului SNSPA, chiar dacă în urma discuțiilor de la Palatul Cotroceni nu s-a ajuns la o formulă comună de guvernare, există mai multe elemente care indică un progres în negocieri.

„Nu s-a ajuns încă la o formulă comună. Dar:

este bine că Președintele Nicușor Dan a pus la aceeași masă partidele pro-occidentale, iar acestea au acceptat să discute; au început să folosească un vocabular comun: ieșirea din criză, soluții, guvern de armistițiu, premier independent, fără o asociere politică prezentă sau trecută; din declarațiile publice rezultă că România are nevoie de o soluție acum, nu în toamnă, iar această soluție trebuie găsită în actualul Parlament, prin dialog și negociere. Deși unii lideri politici continuă să vorbească despre alegeri anticipate, după discuțiile de astăzi este tot mai clar că anticipatele nu reprezintă soluția pentru România”, a transmis Pricopie.

Acesta consideră că, în pofida unor interpretări negative apărute în spațiul public, întâlnirea de la Cotroceni reprezintă un pas înainte în procesul de negociere dintre formațiunile politice.

„Așadar, deși unele titluri de presă anunță «eșecul de la Cotroceni», eu văd o schimbare de paradigmă foarte importantă. De la lunga listă de «linii roșii», veto-uri și condiții imposibil de conciliat, s-a ajuns la aceeași masă, la un vocabular comun și la căutarea unei soluții. Nu avem încă un acord. Dar direcția discuției s-a schimbat. Sunt (moderat) optimist. Cred că România poate avea, în următoarele două săptămâni, un guvern cu puteri depline”, a mai scris rectorul SNSPA.