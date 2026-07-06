Rectorul SNSPA îl critică pe Cristian Ghinea după ce acesta a declarat că președintele Nicușor Dan este „un tăntălău ajuns în locuri greșite”

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, l-a criticat pe senatorul USR Cristian Ghinea după declarațiile dure făcute la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a numit, într-un podcast, „un personaj greșit pentru România” și „un tăntălău ajuns în locuri greșite”.

Într-o postare publicată pe Facebook, Pricopie spune că îi este greu să înțeleagă cum „un politician USR educat poate folosi un limbaj atât de needucat” și ridică semne de întrebare cu privire la poziția partidului.

„Tăcerea USR înseamnă dezaprobare sau, dimpotrivă, validarea unei asemenea jigniri?”, întreabă acesta.

Pricopie susține că normalizarea unui astfel de limbaj șterge diferențele dintre partidele democratice și formațiunile extremiste.

„Dacă acest tip de limbaj devine acceptabil, care mai este diferența specifică dintre partidele democratice și politicienii extremiști, care și-au făcut din insultă principalul instrument de luptă politică?”, afirmă el.

Rectorul SNSPA mai atrage atenția că degradarea discursului public riscă să afecteze și calitatea vieții politice.

„Cum poate deveni politica din România mai decentă, dacă limbajul indecent a ajuns aproape o regulă în spațiul public?”, mai spune Pricopie, adăugând că „vorbele preced aproape întotdeauna faptele. Degradarea limbajului este, de multe ori, primul semn al degradării politicii”.

Declarațiile lui Remus Pricopie vin după ce Cristian Ghinea l-a atacat pe Nicușor Dan într-un podcast, acuzându-l că a avut o „strategie cinică” în campania prezidențială și afirmând că îl consideră „un personaj greșit pentru România” și „un tăntălău ajuns în locuri greșite”.