Cristian Ghinea îl atacă pe Nicușor Dan: „Un personaj greșit pentru România. Un tăntălău ajuns în locuri greșite”

Senatorul USR Cristian Ghinea a lansat atacuri dure la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză de o „strategie cinică” în campanie și de un comportament „mizerabil” față de USR.

Cristian Ghinea l-a acuzat pe Nicușor Dan că a urmărit deliberat să se prezinte drept singurul candidat proeuropean capabil să intre în turul al doilea.

„Nicușor Dan a avut o strategie cinică de a folosi slăbiciunea Elenei, de a se autoproclama drept singura soluție, cu sondaje care creează raritate. Oamenii sunt sensibili la sondaje: votează cu acela care pare că are șanse. Și a folosit la fix chestia asta”, a spus Ghinea în podcastul Comunitatea Liberală.

Pe lângă reproșurile legate de strategie, fostul ministru USR a ridicat semne de întrebare și cu privire la resursele financiare din spatele acestor cercetări sociologice.

„De unde avea Nicușor Dan, primarul Capitalei, care câștiga 12.000 de lei pe lună, bani să facă sondaje, asta este altă chestiune. A fost întotdeauna o operațiune pe lângă el: Hai să facem bani cu sondaje”, a susținut Cristian Ghinea.

„Trei ani de procese, de isterii, de psihoză”

Amintindu-și de începuturi, Cristian Ghinea a mărturisit că aderarea sa la USR a fost strâns legată de figura lui Nicușor Dan, însă contactul direct cu acesta i-a schimbat părerea.

„Și eu m-am dus la partid pentru omul ăsta. Am intrat în USR. După câteva luni mi-am dat seama că este varză. Am fost acuzat că l-am dat la o parte. Nu l-am dat la o parte, a plecat el”, a spus Ghinea.

Nicușor Dan a demisionat din USR în 2017, după ce conducerea partidului a decis să se poziționeze împotriva modificării Constituției pentru redefinirea familiei. Potrivit lui Ghinea, după plecarea lui Nicușor Dan au urmat ani de conflicte și litigii între fostul lider și partid.

„Ne-a pus în poziția să-l susținem la Primăria Capitalei. S-a comportat mizerabil cu USR. Ne-a ținut prin procese, prin interpușii lui. Trei ani de procese, de isterii, de psihoză. Nu am avut niciun fel de relație cu el după ce a plecat din USR. Mă detestă, sincer”, a declarat el.

„Un personaj greșit pentru România”

Ulterior, succesul politic al fostului său coleg l-a determinat pe Ghinea să își reevalueze deciziile din trecut.

„Când a ajuns președintele României, am zis: «Poate sunt eu greșit. N-am înțeles nimic». Am avut un moment în care m-am simțit ultimul prost”, a spus Ghinea.

Ulterior, acesta a revenit însă la criticile sale și a susținut că ascensiunea lui Nicușor Dan nu i-a schimbat părerea.

„Nu jubilez, dar pretind că îl cunosc. Pretind că este un personaj greșit pentru România. Nu cred că este un personaj diabolic. Cred că este un tăntălău ajuns în locuri greșite, care este foarte bun să facă niște planuri și să se folosească cinic de oameni, fără un scop ultim, altul decât să fie el moțul acolo. Este un personaj tragic, până la urmă”, a afirmat Cristian Ghinea.

Nicușor Dan a câștigat turul II al alegerilor prezidențiale din mai 2025, când l-a învins pe George Simion, strângând votanți în special de la Crin Antonescu și Elena Lasconi.

În plină campanie electorală, Elenei Lasconi i-a fost retras sprijinul politic și i s-a blocat accesul la fondurile de campanie. La vremea respectivă, partidul anunțase că îl va susține pe Nicușor Dan și că urma să înceapă o campania pentru acesta.

Ulterior, Lasconi a anunțat că ÎCCJ a confirmat decizia BEC care interzicea partidului să îi facă altui candidat campanie.