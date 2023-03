Expert în discursul public: „Frica e instrumentul folosit cel mai mult de politicienii români”

Politicienii români au un discurs politic ancorat încă în anii 2000, închistat în clișee, lipsit de emoție, presărat de falsă empatie și plin de promisiuni fără niciun fundament, consideră Lăcrămioara Brecea, expert în public speaking.

Într-un interviu acordat „Adevărul”, în care a vorbit și despre nivelul discursului public la politicieni, Lăcrămioara Brecea a arătat că discursurile politicienilor români sunt departe de ceea ce ar trebui să fie un discurs public.

„Foarte mulți se feresc de emoție în discursul public. Iar emoția se naște din autenticitate și din veridicitatea noțiunilor transmise, lucruri ce lipsesc cu desăvârșire din discursul politic în România. Acesta nu s-a îndepărtat de clișee și încă mai este ancorat undeva în anii 2000, când discursul politic era plin de promisiuni ce nu aveau niciun fel de fundament”, precizează Lăcrămioara Brecea.

„A fi vulnerabil e o dovadă de putere”

Experta spune că, „din păcate”, nici acum, în 2023, încă nu avem o figură politică în România care „să reușească să ajungă la fiecare dintre noi prin autenticitate și prin niște fapte reale”.

„Iar când vom avea o clasă politică matură atunci vom avea politicieni care vor vedea că a fi vulnerabil este o dovadă de putere pentru că și ei, la rândul lor, sunt oameni la fel ca noi. Este nevoie de o schimbare de generație și de o schimbare cu totul a modului în care politicienii comunică”, precizează Lăcrămioara Brecea.

Expertul în public speaking a explicat pentru „Adevărul” de ce modul în care comunică politicienii români este unul plin de lacune.

„Politicienii români se folosesc mult prea mult nu de emoție, ci de o falsă empatie pe care vor să o trezească în rândul alegătorilor. Sunt folosite niște tehnici destul de rudimentare și învechite de a trezi empatia în oameni. Instrumentul de care politicienii români se folosesc cel mai mult este din păcate frica. Încă suntem la acel stadiu rudimentar de a înțelege politica”, explică experta.

Potrivit acesteia, de foarte multe ori, emoția este folosită într-un mod excesiv, iar acest lucru face ca emoția să devină nocivă.

„Din păcate, încă folosim o empatie forțată, o emoție forțată”

„Emoția nu trebuie să fie înțeleasă ca acea stare ce ne domină și ne duce într-o zonă apăsătoare. Emoția este legătura ce se creează între doi oameni care înțeleg foarte bine legătura ce se realizează între ei dincolo de cuvinte. Din păcate, în spațiul public din România încă ne folosim de formele rudimentare ale acestor noțiuni, adică o empatie forțată, o emoție forțată”, adaugă Lăcrămioara Brecea.

Lăcrămioara Brecea a absolvit, în 2006, Facultatea de Teatru, specializarea Actorie, în cadrul Universității de Arte Hyperion, iar în 2005 Facultatea de Energetică din cadrul Universității Politehnica București.

Brecea este fondatoarea cursului de Public Speaking folosind metode de actorie „Master of Crowds”, autoarea unei cărți de Public Speaking (Master of Crowds – Public Speaking using Acting techniques) și a unui audiobook (Fără emoții blocante. Fără greșeli. Rutina de storytelling, dicție, respirație și discurs).

Interviul integral cu Lăcrămioara Brecea, în care a explicat diversele metode prin care poate fi îmbunătățit discursul public, va putea fi citit într-o ediție viitoare a „Weekend Adevărul”.