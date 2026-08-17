Coliziune între două ambarcațiuni la Cannes. Salvatorii caută o persoană dispărută

O persoană este dată dispărută în urma unei coliziuni între două ambarcaţiuni de agrement în golful Cannes, incident care s-a soldat cu 10 răniţi şi a necesitat mobilizarea unor resurse importante de intervenţie, a anunţat luni dimineaţă prefectura maritimă a Mediteranei.

„În urma unei coliziuni între două ambarcaţiuni de agrement, 10 răniţi au fost preluaţi pentru îngrijiri medicale”, în timp ce „o a 11-a persoană este în continuare dată dispărută”, a anunţat prefectura pe platforma X în primele ore ale zilei de luni, subliniind că operaţiunile de căutare „vor fi reluate la răsăritul soarelui”.

Incidentul a avut loc în sudul Franței, în golful cunoscut și sub numele de golful La Napoule, și a necesitat mobilizarea unor resurse importante de intervenţie, a anunţat luni dimineaţă prefectura maritimă a Mediteranei, scrie News.

„O operaţiune de salvare de amploare”, care mobilizează mijloace aeriene, terestre şi maritime, a fost demarată în largul localităţii Théoule-sur-Mer, în golful Cannes, cunoscut şi sub numele de golful La Napoule, a anunţat mai devreme aceeaşi sursă.