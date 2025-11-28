Magistrala de metrou M4 se extinde cu 14 noi stații. Băluță: „Bucureștiul va fi unit pe axa nord-sud”

Primarul Sectorului 4 și totodată candidat la funcția de primar general al Capitalei a anunțat că săptămâna viitoare va fi semnat contractul de proiectare și execuție pentru extinderea magistralei de metrou M4.

Proiectul prevede realizarea a 14 noi stații între Gara de Nord și Gara Progresul.

”Săptămâna viitoare, semnăm contractul de proiectare și de execuție pentru extinderea magistralei de metrou M4, cu 14 noi stații între Gara de Nord și Gara Progresul. Într-o primă fază, vom începe proiectarea pentru lotul 1, cel dintre Gara de Nord și Eroii Revoluției.

Ulterior, ne vom ocupa și de lotul 2, între Eroii Revoluției și Gara Progresul, astfel că Bucureștiul va fi unit pe axa nord-sud având la dispoziție un mijloc de transport rapid și ecologic”, anunță Daniel Băluță, primarul sectorului 4, într-o postare pe Facebook.

Lucrările efective, în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro, bani europeni nerambursabili accesați prin „Programul Transport” al Uniunii Europene 2021-2027, sunt programate să înceapă în cursul anului 2026 și vor dura cel mult cinci ani.