Explozie într-o moschee din Nigeria: șapte morți și mai mulți răniți

O explozie a avut loc într-o moschee din orașul Maiduguri, în nord-estul Nigeriei, soldată cu moartea a șapte persoane. Niciun grup armat nu a revendicat imediat atacul.

Potrivit presei locale, martorii oculari au declarat că explozia a distrus o parte din moschee, ucigând pe loc unii credincioşi şi rănindu-i pe alţii.

Niciun grup armat nu a revendicat imediat responsabilitatea pentru explozia despre care liderul miliţiei Babakura Kolo a afirmat că a fost un atentat cu bombă, scrie Agerpres.

Maiduguri este capitala statului Borno, care este mai mulţi ani scena unei insurecţii a grupărilor jihadiste Boko Haram şi filiala sa, Statul Islamic din Africa de Vest, deşi oraşul în sine nu a fost vizat de multă vreme de un atac major.

Boko Haram şi-a lansat revolta în statul Borno în 2009 în încercarea de a instaura un „califat islamic”, aminteşte la rândul ei agenţia Reuters.

În noiembrie, două persoane au fost ucise într-o biserică din Nigeria în timpul unei slujbe transmise în direct. În timpul incidentului au fost răpite zeci de persoane. Agresiuni au avut loc și în afara bisericii acolo unde a mai fost omorâtă o persoană, susțin martorii.

Agresiunea a fost filmată de o cameră de supraveghere a bisericii care transmitea slujba. Videoclipul, care a stârnit indignare pe rețelele de socializare, arată aproximativ 20 de credincioși care își întrerup rugăciunea de seară după ce aud împușcături din afara bisericii.