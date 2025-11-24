Daniel Băluță propune un plan social-economic pentru București: subvenții, locuri de muncă și sprijin pentru persoane vulnerabile

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidat al Partidului Social Democrat la Primăria Capitalei, a prezentat luni un pachet de propuneri sociale și economice pentru București.

Planul include măsuri de subvenționare, ajutoare financiare și facilitarea accesului la locuri de muncă.

Potrivit acestuia, una dintre direcțiile vizate este subvenționarea cheltuielilor pentru energie termică. Astfel, persoanele cu venituri sub 3.000 de lei ar urma să beneficieze de acoperirea integrală a costurilor, în timp ce pentru cei cu venituri cuprinse între 3.000 și 4.000 de lei ar fi propusă o subvenționare de 50%.

De asemenea, acesta propune acordarea de ajutoare pentru medicamente, în valoare de până la 500 de lei pe lună, pentru persoanele cu venituri sub 2.500 de lei, precum și sprijin pentru plata chiriei în cazul tinerilor și al familiilor aflate la început de drum, cu venituri sub salariul mediu pe economie.

Un alt punct al planului vizează accesul tinerilor la locuri de muncă. Băluță propune organizarea de burse de angajare în instituțiile publice locale, cursuri gratuite de reconversie sau calificare profesională, precum și adaptarea documentațiilor de achiziție publică pentru a permite firmelor contractante să angajeze tineri din comunitate.

Pentru familiile cu mai mult de trei copii, Băluță susține acordarea unui sprijin financiar lunar de 1.000 de lei. Totodată, acesta afirmă că vrea să achite datoriile restante ale Primăriei Capitalei către persoanele cu dizabilități și aparținătorii acestora.

Primarul Sectorului 4 a exemplificat, de asemenea, și modul în care, în opionia sa, pot fi finanțate măsurile anterior menționate.

„Este neapărat necesară fuziunea companiilor care au în resposabilitate termia din București, în speță Elcen și Termoenergetica. Datele financiare ale acestora, raportate și la subvenția pe care autoritatea publică o achită în numele oamenilor, ne arară un lucru simplu: profitul pe care noua entitate economică poate reprezenta una dintre sursele de finanțare. Apoi, vom limita pierderile din sistemul de termoficare, care anual ajung la 40-50%. Și chiar vom face asta, nu doar vom vorbi, așa cum au făcut alții înaintea noastră. Există deja tehnologii noi, care ne vor permite să accelerăm ritmul lucrărilor și să schimbăm cât mai multe dintre conductele deteriorate. Rezumând, sursele de finanțare sunt clare, la îndemâna noastră. Pentru refacerea conductelor luăm bani europeni, limităm pierderile din sistem, vedem și profitul noii companii și așa vom avea asigurate fondurile pentru susținerea sistemului de termoficare”, a transmis Daniel Băluță, printr-un comunicat.