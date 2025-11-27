search
Băluță, despre taxa de intrare pentru mașinile neînmatriculate în București: „Aș realiza cel puțin o consultare, dacă nu un referendum”

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la funcția de Primar General al Capitalei, Daniel Băluță, a vorbit joi, 27 noiembrie, despre necesitatea lucrărilor pe infrastructura de transport pentru ameliorarea traficului. 

Daniel Băluță/FOTO: Primăria Sectorului 4
Daniel Băluță/FOTO: Primăria Sectorului 4

Pentru Libertatea, Daniel Băluță a vorbit și despre taxa de intrare pentru mașinile neînmatriculate în București.

„Este o decizie pe care bucureștenii trebuie să o ia și cu certitudine aș realiza cel puțin o consultare, dacă nu un referendum”, a explicat edilul.

Cât despre aglomerația sufocantă, Băluță vorbește despre finalizarea A0 astfel încât să se poată călători din Berceni până în Pipera sau despre extinderea magistralelor de metrou M2, M4, M5 și M7.

„Avem un decalaj de dezvoltare între zona de nord și zona de sud a Capitalei. Eu sunt convins că, odată ce vom avea locuri de muncă bine plătite și în sudul Capitalei, vom vedea că inclusiv traficul va suferi o ameliorare. 

Avem nevoie să lucrăm pe infrastructura de transport. Fie că e vorba de A0 care trebuie finalizată, fie că e vorba de Șoseaua de Centură, fie că e vorba de inelul median, astfel încât să putem călători din Berceni până în Pipera, fie că este vorba despre IneLul Central al Capitalei, fie că e vorba de radiale, de extinderile magistralelor de metrou M2, M4, M5, M7, toate acestea contribuie la ameliorarea traficului

Numai că lucrurile astea, după cum e de înțeles, lucrurile astea se întâmplă pas cu pas. Nu se pot face peste noapte, necesită timp. Dar am determinarea și hotărârea ca de îndată să le începem”, a explicat Băluță.

În octombrie, Consiliul General al Municipiului București (CGMB) dezbătea un proiect care prevedea introducerea unor taxe de circulație pentru șoferii cu mașini neînmatriculate în București sau Ilfov, atunci când circulă pe străzile Capitalei.

„Sunt două lucruri. O dată este principiul introducerii unei taxe și cuantumul acesteia. Acolo sunt niște propuneri făcute de mine. Ele pot să fie modificate în discuția din Consiliu. Dacă se agreează acest principiu al taxei pentru intrarea în București.

Acum, din datele pe care le am, din datele publice, Bucureștiul e tranzitat de 1,4 milioane de mașini în fiecare zi și cam 35% dintre acestea au numere din afara Bucureștiului și Ilfovului. Aici vorbim de mai multe categorii de persoane: Sunt persoane care trec prin București și aici cred că numărul acestora va scădea, pentru că avem cât de cât o parte din Autostrada A0 avem și centura la 4 benzi, deci nu mai e nevoie să treci prin București cum era nevoie acum ceva timp”, a declarat Cristian Popescu.

Potrivit acestuia, măsura ar urma să încurajeze utilizarea parcărilor de tip park & ride și transportul public, contribuind la fluidizarea traficului.

