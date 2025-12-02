Sondaj-șoc în Capitală: cine este politicianul pe care bucureștenii îl resping masiv, deși urcă în preferințele de vot înainte de alegeri

Deși se află în creștere în preferințele de vot, unul dintre candidații pentru Primăria Capitalei conduce detașat într-un clasament pe care niciun politician nu și-l dorește: aproape 60% dintre bucureșteni spun că nu l-ar vota „în niciun caz”, arată un sondaj AtlasIntel realizat înaintea alegerilor de duminică.

Cercetarea sociologică AtlasIntel, realizată între 27 și 30 noiembrie, conturează o imagine contrastantă pentru candidata susținută de AUR, care reușește să mobilizeze un electorat extrem de loial, dar în același timp stârnește cel mai ridicat nivel de respingere din Capitală.

Potrivit datelor AtlasIntel, 59,7% dintre respondenții din București au indicat-o pe Anca Alexandrescu la întrebarea „Care sunt politicienii pe care nu i-ați vota în niciun caz?”.

Pe locul al doilea, la o distanță considerabilă, se situează președintele AUR, George Simion, cu 47,5%.

Urmează doi politicieni asociați cu discursul suveranist: George Burcea (POT), creditat cu un nivel de respingere de 43,1%, și Virgil Alexandru Zidaru – Makaveli (SOS România), cu 39,4%, potrivit hotnews.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, cumulează 31,5% opțiuni negative, în timp ce fostul ministru al Transporturilor și fost lider al USR, Cătălin Drulă, este menționat de 30,8% dintre respondenți.

De asemenea, președintele României, Nicușor Dan, înregistrează un nivel de respingere de 27,6%, similar cu cel al premierului Ilie Bolojan, 27,3%.

În partea inferioară a clasamentului se regăsesc Ciprian Ciucu (17,6%), deputatul Vlad Gheorghe (17,0%) și primarul general interimar, Stelian Bujduveanu (15,2%), care înregistrează cele mai reduse niveluri de respingere dintre politicienii incluși în sondaj.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat pe un eșantion de 2.964 de respondenți din București, prin metoda recrutării digitale aleatorii. Marja de eroare este de ±2 puncte procentuale, la un nivel de încredere de 95%.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc duminică, 7 decembrie.