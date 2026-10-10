 Năsulea: Umbra guvernării Ciolacu îl urmărește pe Grindeanu. De ce pierde PSD susținători și ce trebuie să facă pentru a-și recâștiga credibilitatea | adevarul.ro
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Video Năsulea: Umbra guvernării Ciolacu îl urmărește pe Grindeanu. De ce pierde PSD susținători și ce trebuie să facă pentru a-și recâștiga credibilitatea

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Perioada în care Marcel Ciolacu s-a aflat la conducerea Guvernului pare să cântărească în continuare greu în imaginea PSD, iar social-democraţii trebuie să recâștige susținerea alegătorilor, consideră profesorul de economie mondială Christian Năsulea.

Pe fondul crizei politice prelungite, PSD se confruntă și cu dificultăți în menținerea susținerii electorale. Cele mai recente sondaje pentru alegerile parlamentare plasează partidul pe locurile al doilea sau al treilea, într-o competiție strânsă cu PNL, în timp ce AUR se situează pe prima poziție. O parte a electoratului tradițional al PSD, nemulțumit de evoluțiile politice și economice, pare atrasă de mesajele radicale promovate de formațiunea condusă de George Simion.

Cristian Năsulea a explicat, la Interviurile „Adevărul” de ce PSD continuă să piardă susţinători. Unul dintre motive ar fi şi acela că imaginea PSD continuă să fie afectată de deciziile luate în perioada în care Marcel Ciolacu s-a aflat la conducerea Guvernului. Potrivit expertului, problemele de credibilitate ale partidului nu îi vizează doar pe cei care au fost direct implicați în deciziile controversate, ci și pe liderii care nu s-au delimitat de acestea.

În opinia lui Cristian Năsulea, Sorin Grindeanu și partidul pe care îl conduce sunt nevoiți să suporte consecințele problemelor de imagine acumulate în perioada guvernării lui Marcel Ciolacu.

Chiar dacă actualul lider al PSD ar putea avea alte opinii în privința politicilor economice, trecutul recent al formațiunii continuă să ridice semne de întrebare.

„Cu siguranță, mai ales pentru că, în perioada în care a fost domnul Ciolacu prim-ministru, s-au întâmplat niște lucruri cu proiectul țării, de care am și aflat foarte târziu și care merg într-o zonă care este foarte periculoasă din punct de vedere legal, din punct de vedere al reputației unei țări.

Asta face, într-adevăr, să fie aruncată această umbră de dubiu asupra întregului partid, dar mai ales asupra acelor politicieni care nu au criticat, care nu au venit să spună «ok, n-am știut, nu se poate așa!». Ceea ce, din păcate, înseamnă majoritatea politicienilor din PSD, a explicat el.

PSD are nevoie să-și recâștige credibilitatea

Christian Năsulea consideră că PSD ar trebui să își rezolve problemele de imagine, inclusiv pentru că scena politică românească are nevoie de o alternativă social-democrată care să propună soluții economice viabile.

„Aici e o problemă de încredere și de imagine pe care, sincer, mi-aș dori ca Partidul Social-Democrat să și-o rezolve. Pentru că, așa cum spuneam, avem nevoie și de o alternativă care să fie din zona social-democrată, care să fie cât se poate de bună din punct de vedere economic.

Putem să criticăm apoi măsurile, fără să ne oprim într-un blocaj în care, pur și simplu, să tăiem de pe listă partide întregi pentru că nu găsim niște oameni care să aibă niște viziuni care să fie compatibile cu genul de soluții de care avem nevoie în acest moment”, a mai arătat Năsulea la „Interviurile Adevarul”

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