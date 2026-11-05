 Purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan îl laudă pe Marian Neacșu: „Era partea profesionistă” a PSD la ședințele coaliției | adevarul.ro
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Purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan îl laudă pe Marian Neacșu: „Era partea profesionistă” a PSD la ședințele coaliției

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Ioana Dogioiu, jurnalista care a ocupat funcția de purtător de cuvânt al Guvernului condus de Ilie Bolojan, a avut cuvinte de apreciere la adresa social-democratului Marian Neacșu, despre care spune că era reprezentantul profesionist al PSD la ședințele fostei coaliții de guvernare.

Ioana Dogioiu, fost purtător de cuvânt al Guvernului
Ioana Dogioiu, fost purtător de cuvânt al Guvernului Foto: Gov.ro

Invitată joi la Europa FM, Dogioiu a vorbit despre perioada în care participa la întâlnirile coaliției PSD-PNL-UDMR-USR și a evidențiat competențele administrative și legislative ale lui Marian Neacșu. Potrivit fostei purtătoare de cuvânt, acesta era cel care înțelegea cel mai bine mecanismele de funcționare ale statului și problemele discutate la nivelul coaliției.

Domnul Neacșu este un om care înțelege administrație și înțelege legislație și funcționarea statului la superlativ. Acum știu că mulți or să se supere pe mine, dar e foarte competent, ăsta e adevărul”, a declarat Ioana Dogioiu.

Aceasta a explicat că, în prima etapă a colaborării cu PSD în cadrul coaliției, la ședințe participau Sorin Grindeanu, Marian Neacșu și miniștrii responsabili de domeniile aflate pe agenda discuțiilor. În acest context, Neacșu era, în opinia sa, principalul interlocutor care stăpânea subiectele administrative și legislative.

„Un om pe care nu l-am auzit spunând vreo prostie”

Întrebată dacă nu cumva laudă un ministru social-democrat, Ioana Dogioiu a insistat că aprecierile sale vizează strict prestația guvernamentală a lui Marian Neacșu, fără a face referire la activitatea sau deciziile sale politice.

„E un adevăr, n-am ce să spun. Eu nu discut despre alte lucruri. E un om de partid, disciplinat, a plecat cu partidul, a făcut moțiune cu domnul Peiu că i s-a cerut, s-a dus să negocieze pentru domnul Veștea. Le-a făcut pe toate, nu e nicio problemă, dar eu vorbesc despre prestația guvernamentală”, a explicat fosta purtătoare de cuvânt.

Dogioiu a continuat spunând că Marian Neacșu s-a remarcat prin profesionalism în timpul întâlnirilor coaliției și că nu l-a auzit făcând afirmații lipsite de fundament.

„Din punctul ăsta de vedere, a fost un om pe care nu l-am auzit spunând vreo prostie, nu. Domnul Neacșu era partea profesionistă. Domnul Grindeanu sentimentul meu era că nu înțelegea foarte multe lucruri care se vorbeau acolo, dar era domnul Neacșu și era de ajuns, se și plictisea uneori. Nu era contondent”, a afirmat Ioana Dogioiu.

Marian Neacșu, vicepremier în actualul Guvern

În prezent, Marian Neacșu ocupă funcția de vicepremier și ministru de Interne în Guvernul Luca Niculescu. Social-democratul a fost vicepremier și în Cabinetul condus de Ilie Bolojan, demis prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, adoptată la 5 mai, la mai puțin de un an de la învestire.

Căderea Guvernului Bolojan a venit după ce PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului liberal, provocând ruptura coaliției de guvernare.

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