Analiză PSD și AUR merg până la capăt? Cât de posibil e scenariul unei alianțe de guvernare. Politolog: „Transformă AUR în principalul partid”

PSD și AUR au depus marți moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Deși liderii celor două partide neagă că dărâmarea guvernului ar putea fi urmată de o coaliție de guvernare, scenariul nu poate fi ignorat. Politologul George Jiglău, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, analizează pentru „Adevărul” această perspectivă.

După toate probabilitățile, actualul guvern condus de Ilie Boloan are zilele numărate la Palatul Victoria, în condițiile PSD și AUR s-au înțeles pentru depunerea unei moțiuni de cezură. Documentul a fost înregistrat marți la Parlament și poartă semnătura a 254 de deputați și senatori, peste pragul minim de 233 de voturi necesar pentru adoptare.

Întrebat luni despre posibilitatea unei coaliții de guvernare alături de AUR, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a infirmat acest scenariu. Totuși, în urmă cu aproximativ o lună, Grindeanu nega și posibilitatea unei colaborări parlamentare alături de partidul lui George Simion, ceea ce până la urmă s-a dovedit a fi neadevărat.

„Nu există, ca să fie cât se poate de clar, niciun fel de acord politic post-moțiune. Aceste lucruri nu sunt, n-au făcut parte din niciun fel de discuție și îmi doresc să fiu foarte bine înțeles. Acest demers parlamentar pornit de la un text de moțiune, care de asemenea este deschis pentru propuneri, așa cum au anunțat de dimineață și Marian Neacșu și cred că Petrișor Peiu a fost, domnul senator. Așteptăm propuneri astfel încât acest demers parlamentar, dincolo de culoarea politică a unora sau altora, să aibe succes”, a transmis luni Sorin Grindeanu.

Pe de altă parte, vicepreședintele PSD Marian Neacșu, responsabil de elaborarea moțiunii, a fost evaziv în legătură cu acest subiect.

„Orice drum începe cu primul pas”, a susținut Neacșu, luni, într-o declarație de presă comună alături de Petrișor Peiu, numărul 2 în AUR.

Trei momente, trei alianțe posibile

Politologul George Jiglău, de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, avertizează că relația dintre PSD și AUR trebuie analizată pe trei paliere distincte: alianța pentru moțiunea de cenzură în sine, o eventuală alianță postmoțiune pentru susținerea unui guvern și, pe termen mai lung, o alianță electorală. Indiferent de declarațiile oficiale ale liderilor PSD, Jiglău consideră că asocierea cu AUR are deja consecințe ireversibile pentru social-democrați.

„Din momentul în care te afișezi umăr la umăr, PSD și AUR, ca să îți asumi demersul ăsta, nu mai este vizibilă disocierea între PSD și AUR, nici în ochii publicului din România și nici în ochii publicului european. Mă gândesc mai degrabă la PES, față de care PSD și-a asumat, la solicitarea explicită a PES, faptul că nu va colabora cu AUR, că îl va izola în continuare. Iar Marian Neacșu a spus că moțiunea este un prim pas, deci cu atât mai mult", a explicat politologul.

Blocaj constituțional după moțiune

Chiar dacă moțiunea trece, drumul spre guvernare al PSD și AUR este departe de a fi liber. Președintele Nicușor Dan a anunțat că nu va permite intrarea AUR la guvernare, ceea ce deschide perspectiva unui blocaj instituțional de durată.

Abrudean (PNL): „Vom face tot posibilul să blocăm moțiunea. Cine dărâmă Guvernul trebuie să pună ceva în loc”

„Este posibil ca cele două partide să meargă braț la braț cu o propunere comună de majoritate. Problema este că acolo intervine rolul președintelui, care e mai mult decât cel de mediator pe care și l-a tot asumat, pentru că și președintele a anunțat că în niciun caz nu va permite intrarea AUR la guvernare. S-a vorbit deja despre posibilitatea ca PSD și AUR, ca majoritate în Parlament, să forțeze suspendarea sau să sesizeze Curtea. E precedentul din 2021, Iohannis cu Orban, care poate fi invocat pentru a forța cumva președintele să facă o nominalizare care are majoritatea asumată în Parlament", a spus Jiglău.

Chiar și în ipoteza suspendării președintelui, Jiglău nu vede o cale liberă pentru PSD și AUR. Interimatul ar reveni președintelui Senatului, Mircea Abrudean (PNL), ceea ce ar perpetua blocajul.

„O să fim într-un scenariu prelungit, cine știe pe câte săptămâni, în care PSD și AUR să-și asume un demers politic comun, dar să nu reușească să îl pună propriu-zis în practică în perspectiva guvernării. Deocamdată suntem cu toții în nebuloasa asta", a adăugat politologul.

PSD devine secundul AUR

Dincolo de blocajul imediat, Jiglău identifică un risc pe termen lung pentru PSD: pierderea poziției centrale în sistemul de partide din România, poziție pe care social-democrații au ocupat-o timp de trei decenii. Prin apropierea de AUR, PSD ar accelera tocmai ascensiunea partidului pe care ar trebui să îl contracareze.

„Mi se pare că acțiunile PSD plasează AUR în centrul sistemului de partide nou, ideologic vorbind și ca importanță. Oricum AUR este cam cel mai important, cam cel mai mare, cam cel mai pe val partid pe care îl avem în momentul ăsta în România, iar prin acțiunile PSD devine un element central și în dinamica din aceste zile și pe termen mai lung. PSD, prin acțiunile pe care le are, transformă AUR în principalul partid. Ei devin secundanții AUR", a avertizat politologul clujean.

Miza existențială pentru PNL

Criza declanșată de moțiunea de cenzură pune și PNL în fața unei alegeri cu consecințe pe termen lung. Jiglău consideră că principalul scenariu pe care PSD îl urmărește este tocmai capitularea liberalilor: renunțarea la Bolojan și revenirea la o coaliție largă PSD-PNL, pe modelul perioadei Ciucă-Ciolacu. Costurile unui astfel de pas ar fi însă, în opinia politologului, greu de suportat pentru liberali.

Odată cu moţiunea de cenzură s-a deschis sezonul la "vânătoarea" de parlamentari

„Dacă PNL cedează, el însuși va avea costuri de imagine foarte mari, pe care greu va reuși să și le compenseze. Cred că un PSD-PNL rezultat în felul ăsta, cu forțare, cu șantaj, cu renunțarea la un personaj care, cu toate limitele constatate și cu antipatia acumulată, a lăsat totuși impresia că încearcă să facă niște lucruri bune, va pierde voturi și în raport cu AUR și în raport cu partea cu adevărat pro-europeană, care ar rămâne USR, poate UDMR, poate partide noi", a explicat Jiglău.

Dacă rezistă însă presiunilor și rămâne ferm în spatele lui Bolojan, PNL ar putea, în opinia politologului, să devină nucleul unui pol pro-european autentic, alături de USR și de mișcările politice din jurul lui Nicușor Dan.

„Dacă nu cedează și rămâne în spatele lui Bolojan, cred că PNL are o șansă bună să iasă dintr-o incertitudine în care a fost mulți ani. Poate să încerce o formulă politică pe termen mai lung, poate cu USR, poate cu girul lui Bolojan, care e simpatizat de USR, poate cu girul lui Nicușor Dan, și atunci ar putea să se transforme într-un pol pro-european, fidel democrației liberale, care să întâlnească toată partea aia din electorat", a conchis George Jiglău.