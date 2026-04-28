Marți, 28 Aprilie 2026
Adevărul
Analiză PSD și AUR merg până la capăt? Cât de posibil e scenariul unei alianțe de guvernare. Politolog: „Transformă AUR în principalul partid”

PSD și AUR au depus marți moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Deși liderii celor două partide neagă că dărâmarea guvernului ar putea fi urmată de o coaliție de guvernare, scenariul nu poate fi ignorat. Politologul George Jiglău, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, analizează pentru „Adevărul” această perspectivă. 

George Simion FOTO: Inquam Photos
George Simion FOTO: Inquam Photos

După toate probabilitățile, actualul guvern condus de Ilie Boloan are zilele numărate la Palatul Victoria, în condițiile PSD și AUR s-au înțeles pentru depunerea unei moțiuni de cezură. Documentul a fost înregistrat marți la Parlament și poartă semnătura a 254 de deputați și senatori, peste pragul minim de 233 de voturi necesar pentru adoptare.

Întrebat luni despre posibilitatea unei coaliții de guvernare alături de AUR, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a infirmat acest scenariu. Totuși, în urmă cu aproximativ o lună, Grindeanu nega și posibilitatea unei colaborări parlamentare alături de partidul lui George Simion, ceea ce până la urmă s-a dovedit a fi neadevărat. 

„Nu există, ca să fie cât se poate de clar, niciun fel de acord politic post-moțiune. Aceste lucruri nu sunt, n-au făcut parte din niciun fel de discuție și îmi doresc să fiu foarte bine înțeles. Acest demers parlamentar pornit de la un text de moțiune, care de asemenea este deschis pentru propuneri, așa cum au anunțat de dimineață și Marian Neacșu și cred că Petrișor Peiu a fost, domnul senator. Așteptăm propuneri astfel încât acest demers parlamentar, dincolo de culoarea politică a unora sau altora, să aibe succes”, a transmis luni Sorin Grindeanu. 

Pe de altă parte, vicepreședintele PSD Marian Neacșu, responsabil de elaborarea moțiunii, a fost evaziv în legătură cu acest subiect.

„Orice drum începe cu primul pas”, a susținut Neacșu, luni, într-o declarație de presă comună alături de Petrișor Peiu, numărul 2 în AUR.

Trei momente, trei alianțe posibile

Politologul George Jiglău, de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, avertizează că relația dintre PSD și AUR trebuie analizată pe trei paliere distincte: alianța pentru moțiunea de cenzură în sine, o eventuală alianță postmoțiune pentru susținerea unui guvern și, pe termen mai lung, o alianță electorală. Indiferent de declarațiile oficiale ale liderilor PSD, Jiglău consideră că asocierea cu AUR are deja consecințe ireversibile pentru social-democrați.

„Din momentul în care te afișezi umăr la umăr, PSD și AUR, ca să îți asumi demersul ăsta, nu mai este vizibilă disocierea între PSD și AUR, nici în ochii publicului din România și nici în ochii publicului european. Mă gândesc mai degrabă la PES, față de care PSD și-a asumat, la solicitarea explicită a PES, faptul că nu va colabora cu AUR, că îl va izola în continuare. Iar Marian Neacșu a spus că moțiunea este un prim pas, deci cu atât mai mult", a explicat politologul.

Blocaj constituțional după moțiune

Chiar dacă moțiunea trece, drumul spre guvernare al PSD și AUR este departe de a fi liber. Președintele Nicușor Dan a anunțat că nu va permite intrarea AUR la guvernare, ceea ce deschide perspectiva unui blocaj instituțional de durată. 

Abrudean (PNL): „Vom face tot posibilul să blocăm moțiunea. Cine dărâmă Guvernul trebuie să pună ceva în loc”

„Este posibil ca cele două partide să meargă braț la braț cu o propunere comună de majoritate. Problema este că acolo intervine rolul președintelui, care e mai mult decât cel de mediator pe care și l-a tot asumat, pentru că și președintele a anunțat că în niciun caz nu va permite intrarea AUR la guvernare. S-a vorbit deja despre posibilitatea ca PSD și AUR, ca majoritate în Parlament, să forțeze suspendarea sau să sesizeze Curtea. E precedentul din 2021, Iohannis cu Orban, care poate fi invocat pentru a forța cumva președintele să facă o nominalizare care are majoritatea asumată în Parlament", a spus Jiglău.

Chiar și în ipoteza suspendării președintelui, Jiglău nu vede o cale liberă pentru PSD și AUR. Interimatul ar reveni președintelui Senatului, Mircea Abrudean (PNL), ceea ce ar perpetua blocajul.

„O să fim într-un scenariu prelungit, cine știe pe câte săptămâni, în care PSD și AUR să-și asume un demers politic comun, dar să nu reușească să îl pună propriu-zis în practică în perspectiva guvernării. Deocamdată suntem cu toții în nebuloasa asta", a adăugat politologul.

PSD devine secundul AUR

Dincolo de blocajul imediat, Jiglău identifică un risc pe termen lung pentru PSD: pierderea poziției centrale în sistemul de partide din România, poziție pe care social-democrații au ocupat-o timp de trei decenii. Prin apropierea de AUR, PSD ar accelera tocmai ascensiunea partidului pe care ar trebui să îl contracareze.

„Mi se pare că acțiunile PSD plasează AUR în centrul sistemului de partide nou, ideologic vorbind și ca importanță. Oricum AUR este cam cel mai important, cam cel mai mare, cam cel mai pe val partid pe care îl avem în momentul ăsta în România, iar prin acțiunile PSD devine un element central și în dinamica din aceste zile și pe termen mai lung. PSD, prin acțiunile pe care le are, transformă AUR în principalul partid. Ei devin secundanții AUR", a avertizat politologul clujean.

Miza existențială pentru PNL

Criza declanșată de moțiunea de cenzură pune și PNL în fața unei alegeri cu consecințe pe termen lung. Jiglău consideră că principalul scenariu pe care PSD îl urmărește este tocmai capitularea liberalilor: renunțarea la Bolojan și revenirea la o coaliție largă PSD-PNL, pe modelul perioadei Ciucă-Ciolacu. Costurile unui astfel de pas ar fi însă, în opinia politologului, greu de suportat pentru liberali.

Odată cu moţiunea de cenzură s-a deschis sezonul la "vânătoarea" de parlamentari

„Dacă PNL cedează, el însuși va avea costuri de imagine foarte mari, pe care greu va reuși să și le compenseze. Cred că un PSD-PNL rezultat în felul ăsta, cu forțare, cu șantaj, cu renunțarea la un personaj care, cu toate limitele constatate și cu antipatia acumulată, a lăsat totuși impresia că încearcă să facă niște lucruri bune, va pierde voturi și în raport cu AUR și în raport cu partea cu adevărat pro-europeană, care ar rămâne USR, poate UDMR, poate partide noi", a explicat Jiglău.

Dacă rezistă însă presiunilor și rămâne ferm în spatele lui Bolojan, PNL ar putea, în opinia politologului, să devină nucleul unui pol pro-european autentic, alături de USR și de mișcările politice din jurul lui Nicușor Dan.

„Dacă nu cedează și rămâne în spatele lui Bolojan, cred că PNL are o șansă bună să iasă dintr-o incertitudine în care a fost mulți ani. Poate să încerce o formulă politică pe termen mai lung, poate cu USR, poate cu girul lui Bolojan, care e simpatizat de USR, poate cu girul lui Nicușor Dan, și atunci ar putea să se transforme într-un pol pro-european, fidel democrației liberale, care să întâlnească toată partea aia din electorat", a conchis George Jiglău.

image
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
digi24.ro
image
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Vânzarea acțiunilor unor firme de stat profitabile este strategia unor dependenți de droguri
gandul.ro
image
Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?
mediafax.ro
image
Ministrul Apărării, anunț bombă despre Steaua! S-a rezolvat ultimul obstacol din calea promovării în SuperLiga
fanatik.ro
image
Riscurile economice la care se supune România în urma căderii guvernului Bolojan: scăderea leului, creșterea dobânzilor, pierderea banilor din PNRR, retrogradarea ratingului financiar
libertatea.ro
image
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote de râs în direct
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Al patrulea cel mai mare oraș din România tocmai a interzis păcănelele: „Următorul pas e interzicerea reclamelor la jocurile de noroc”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Cazul femeii moarte după lifting facial. Medicul, acuzat şi de alte paciente: "M-a strâmbat"
observatornews.ro
image
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă
cancan.ro
image
Care pensionari iau 550 de lei în plus la pensie în luna mai? Când încep să se distribuie banii - joi sau luni
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Cât costă o noapte de cazare în hotelul Simonei Halep din Mamaia. Preţurile pentru 1 mai 2026 nu sunt deloc mici
playtech.ro
image
Ion Țiriac, reacție neașteptată după ce a aflat ce TVA va plăti pentru un spital de 16.000.000 de euro. Miliardarul a rămas șocat
fanatik.ro
image
Fenomenul pensionarilor care renunță la case și apartamente pentru servicii de îngrijire. Țara europeană în care a crescut numărul de con­tracte de rentă viageră
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Real Madrid și-a ales noul antrenor! ”Variantă de neimaginat”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Operațiune de salvare a unor deținuți din Rusia și Belarus! România a participat
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Antonia a izbucnit în lacrimi în direct la radio. Ce i-a spus Alex Velea a emoționat pe toată lumea. Până și Oana Zamfir a început să plângă (VIDEO)
actualitate.net
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
click.ro
image
Andreea Marin, strălucitoare la prezentarea de modă Elena Perseil. Ce vedete au urcat pe podium. „Pentru Violeta mi-a plăcut o rochie roșie ca focul”
click.ro
image
Alina Sorescu, strictă și categorică! De ce nu petrece artista zilele de naștere ale fetelor ei împreună cu fostul soț: „Am suferit prea mult”
click.ro
bărbat și femeie în anii 70 foto profimedia 0896515473 jpg
„Criminalul blondelor”, Ion Rîmaru a învățat de la tatăl lui cum să ucidă femei. De ce i se spunea „Vampirul din București”
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Regele Mihai (GettyImages 105216810 jpg
Ultimii curteni ai Casei Regale, în anii republicii comuniste
historia.ro
image
Casa din care Galileo a privit stelele, scoasă la vânzare! Cât costă reședința spectaculoasă din Florența
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”

OK! Magazine

image
”Donald Trump se descompune!” Îngrijorări pentru președintele american după ce a apărut cu mâinile umflate

Click! Pentru femei

image
Sydney Sweeney a aruncat cu lenjerie intimă în publicul unui festival. Momentul a devenit viral!

Click! Sănătate

image
Cârnaţi şi aproape un carton de ouă. Ce mănâncă Tom Cruise când face cascadorii