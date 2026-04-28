Marți, 28 Aprilie 2026
Adevărul
Guvernul Bolojan, sub presiune: moțiunea de cenzură PSD-AUR ar putea fi depusă chiar azi

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan ar putea fi depusă chiar astăzi în Parlament, după ce Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor au anunțat inițierea demersului cu doar o zi în urmă.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului ar putea fi depusă azi. FOTO: Inquam Photos/George Călin
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului ar putea fi depusă azi. FOTO: Inquam Photos/George Călin

Potrivit unor surse citate de Digi24, au fost deja strânse semnăturile necesare pentru depunerea moțiunii. Pentru adoptarea acesteia este nevoie de minimum 233 de voturi din totalul celor 463 de parlamentari.

PSD dispune în prezent de 129 de deputați și senatori, iar AUR de 90, ceea ce înseamnă că împreună ajung la 219 voturi, cu 14 mai puține decât pragul necesar. Executivul este susținut în Parlament de PNL, USR și UDMR.

PSD și AUR depun o moțiune comună împotriva Guvernului Bolojan

Anunțul privind depunerea moțiunii a fost făcut luni, 27 aprilie, când reprezentanții PSD și AUR au precizat că este vorba despre un demers „strict tehnic”, necesar pentru a întruni numărul de semnături cerut de procedură.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a subliniat că inițiativa nu reprezintă un pact politic, ci o colaborare punctuală: „Am stabilit să avem o moțiune comună. Realizăm un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a fi depusă în Parlament. Aceasta va fi dezbătută la începutul lunii mai, în vederea demiterii Guvernului Bolojan. Nu e niciun pact cu PSD, e o colaborare pentru a nu face două moțiuni și să cadă amândouă”.

La rândul său, reprezentantul PSD, Marian Neacșu, a făcut apel la parlamentari să susțină inițiativa.

Întrebat despre posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR, Neacșu a precizat că deciziile politice vor fi luate ulterior, de forurile interne ale partidului. În același timp, Peiu a declarat că nu au avut loc discuții concrete privind o eventuală majoritate, obiectivul principal fiind declanșarea alegerilor anticipate.

