Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
Decizie în PSD. Sorin Grindeanu: Cer secretarilor de stat și prefecților partidului să-și prezinte demisiile din funcții

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut luni, 27 aprilie, secretarilor de stat și prefecților susținuți politic de Partidul Social Democrat să își înainteze demisiile din funcțiile pe care le ocupă. 

Sorin Grindeanu Foto: Mediafax

„Am supus atenției colegilor din ședința PSD decizia de a semna sau nu moțiunea. Este normal să avem în spate o decizie politică. Decizia BPN a PSD a fost, în unanimitate, ca deputații partidului să semneze și să voteze această moțiune. Cer secretarilor de stat ai PSD și prefecților să își prezinte demisiile, astfel încât, în momentul în care vom depune moțiunea, lucrurile să fie cât se poate de clare”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că moțiunea de cenzură este susținută și de alte formațiuni parlamentare, inclusiv Alianța pentru Unirea Românilor, precum și alte grupări politice. 

„Există un scop comun: votarea moțiunii și dărâmarea Guvernului Bolojan. Nu există niciun fel de acord politic post-moțiune”, a afirmat acesta.

Acesta a insistat că scopul este strict politic și parlamentar: „Există un scop comun: votarea moțiunii și dărâmarea Guvernului Bolojan. Nu există niciun fel de acord politic post-moțiune. Acest aspect nu a făcut parte din niciun fel de discuție”.

În ceea ce privește strategia PSD, Sorin Grindeanu a explicat: „Eu și colegii mei avem în spate un vot de aproape 98%, care ne transmite clar că trebuie să retragem încrederea în Guvernul Bolojan. Ceea ce am realizat acum, prin această mișcare, este o maximizare a șanselor ca moțiunea să treacă”.

El a explicat și calculele politice din spatele demersului, arătând că PSD dispune de 129 de parlamentari, însă pentru atingerea pragului necesar de 233 de voturi mai sunt necesare încă 104. 

„Noi avem 129 de parlamentari. Până la pragul de 233, ne mai lipsesc 104 voturi. Celelalte partide nu au numărul necesar pentru a depune singure o moțiune, deci exista riscul unei anihilări reciproce. Chiar dacă poate părea că renunțăm la o oportunitate (prin faptul că am fi putut depune două moțiuni separate), consider că varianta actuală maximizează șansele de a trece moțiunea prin Parlament”, a spus Grindeanu. 

Întrebat despre colaborarea cu AUR și posibile consecințe politice, liderul PSD a răspuns: „Ce este nou în ceea ce a făcut PSD astăzi? PSD a transmis clar că dorește să schimbe acest Guvern. Ceea ce fac celelalte partide nu voi comenta. Dar l-ați întrebat pe Dominic Fritz dacă în 2021 a existat vreo nuanță atunci când a votat alături de AUR?”

În privința relației cu AUR, Grindeanu a subliniat că este „strict un demers parlamentar”.

„Această acțiune comună a PSD și AUR este un demers politic asumat pentru români, cu scopul de a schimba un guvern care nu face bine țării. Nu există niciun fel de acord politic post-moțiune între partidele care semnează și votează această moțiune.”

