Abrudean (PNL): „Vom face tot posibilul să blocăm moțiunea. Cine dărâmă Guvernul trebuie să pună ceva în loc”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis un nou mesaj ferm în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură depusă marți, 28 aprilie, de PSD și AUR. Liberalul a subliniat că PNL își menține sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan și că, dacă moțiunea va trece, „este responsabilitatea PSD-AUR să propună o formulă guvernamentală.”

Într-o declarație la Antena 3 CNN, Abrudean a subliniat că nu liberalii sunt responsabili pentru situația politică actuală și că inițiatorii moțiunii - PSD și AUR- trebuie să își asume consecințele în cazul în care Guvernul va fi demis:

„PNL și-a arătat susținerea pentru Bolojan în repetate rânduri; vom face tot ce este posibil pentru a bloca această moțiune. Nu există motive pentru această criză politică generată de PSD cu sprijinul AUR. Dacă moțiunea va trece, este responsabilitatea PSD-AUR să propună o formulă guvernamentală. Pentru că asta este regula în democrație, cine dărâmă un Guvern trebuie să pună ceva în loc, adică să vină și cu soluția. Nu-i suficient să generezi o criză politică, economică și să atragi toate riscurile asupra României, pentru că aici suntem. Vom stabili calendarul citirii, dezbaterii și votului asupra moțiunii, asta se va întâmpla în scurt timp, în principiu, pentru că nu sunt motive ca acest lucru să fie decalat. Deci urmează procedurile regulamentare în astfel de situații. Am avut suficiente moțiuni încât să știm ce avem de făcut”.

Abrudean, despre o eventuală demisie de la șefia Senatului: „N-am motive”

Tot marți, într-o intervenție la Digi24, Mircea Abrudean a declarat marți că nu vede niciun motiv pentru a renunța la funcție.

Întrebat cum răspunde declarațiilor lui Sorin Grindeanu, care a condiționat demisia sa de la conducerea Camerei Deputaților de o eventuală plecare a liberalului de la Senat, Abrudean a transmis că nu intenționează să intre într-o polemică publică.

„Nu intru în dialog prin intermediul presei cu colegii mei. N-am motive să răspund. N-am motive să demisionez în acest moment, pentru că nu a generat PNL o criză politică. Așa că, dacă va veni momentul, n-am o problemă”, a declarat Mircea Abrudean

Reacția vine după ce Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, a anunțat că nu își mai depune mandatul, invocând protocolul coaliției și faptul că premierul Ilie Bolojan și Mircea Abrudean nu au renunțat la funcțiile lor.

Moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan a fost depusă în Parlament

Amintim că marți, 28 aprilie, a fost depusă în Parlament moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, după ce Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor au anunțat inițierea demersului cu doar o zi în urmă.

Partidul Social Democrat (PSD) anunță, într-un comunicat de presă, că a reușit să obțină sprijinul unei majorități parlamentare pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan.

„PSD subliniază că depunerea și adoptarea unei moțiuni de cenzură împotriva unui premier lipsit de legitimitate și fără sprijin parlamentar reprezintă un proces democratic, reglementat la nivel constituțional. Acest mecanism a fost prevăzut în Constituția României tocmai pentru a preveni un blocaj guvernamental provocat de refuzul premierului de a accepta o realitate politică ce nu-i mai permite să își exercite funcția de conducere a Guvernului”, se arată în comunicatul formațiunii.

În același document, liderii partidului îl atacă pe Ilie Bolojan: „PSD consideră că incapacitatea premierului Ilie Bolojan de a-și respecta partenerii de guvernare și de a fi receptiv la problemele și îngrijorările românilor a afectat semnificativ actul de guvernare și a produs numeroase blocaje instituționale”.

Anterior, și liderul AUR George Simion anunțase că moțiunea de cenzură comună PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan a fost depusă.

„Am depus 251 de semnături pentru moțiunea de cenzură. (...)Sperăm să nu fim arestați pentru lucrul acesta. (...) Suntem uimiți de felul nedemocratic în care unii și alții încearcă să expună în spațiul public propriile idei și ideologii” a declarat Simion.