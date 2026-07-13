Video PSD s-a întâlnit cu confederațiile sindicale din România pe legea salarizării. Florin Manole: „Vrem să vedem ultima formă a legii”

Florin Manole, fostul ministru al Muncii, a prezentat luni concluziile întâlnirii pe care conducerea PSD le-a avut cu confederațiile sindicate din România.

Potrivit fostului ministru al Muncii, întâlnirea cu sindicatele a avut ca temă legea salarizării și poziția PSD și a sindicatelor pentru următoarea perioadă pe acest subiect.

”Astăzi, niciunii dintre noi nu am văzut forma îmbunătățită care să fie ieșit în urma consultării cu sindicatele, consultări organizate de Ministerul Muncii. Prima concluzie este că avem nevoie cu toții, și partidele politice, și sindicatele, să vedem ultima formă a legii, pentru a ști despre ce discutăm, pentru a ne exprima opinia în mod informat”, a transmis Manole.

Acesta a menționat că PSD va colabora cu sindicatele, astfel la votul final ”să votăm doar dacă această lege va aduce echitate, să îmbunățescă sistemul de salatizare și să fie îmbunătățite problemele sin sistem”, a mai spus fostul ministru al Muncii.

Florin Manole a menționat că orice eventuale consultări vor avea loc doar în prezența sindicatelor și cu accesul neîngrădit pentru presă.