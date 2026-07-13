Video Grindeanu, după consultările de la Cotroceni: „Nu s-a rostit niciun nume de premier”. Ce spune despre alegerile anticipate

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, după noua rundă de consultări de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că discuțiile nu au dus la o soluție pentru ieșirea din criza politică. Acesta a reafirmat că PSD se consideră în opoziție și a acuzat PNL și USR că sunt preocupate mai degrabă de un „program anti-PSD” decât de problemele economice ale țării.

Sorin Grindeanu nu exclude varianta alegerilor anticipate

Liderul PSD a precizat că varianta alegerilor anticipate se află în continuare în discuție, însă a atras atenția că, din punct de vedere legal, un astfel de scrutin nu poate fi organizat într-un timp scurt, astfel că, dacă s-ar ajunge la această soluție, alegerile ar putea avea loc cel mai devreme în toamna acestui an. „E un scenariu pe care nu pot să-l exclud niciodată. E pe masă”, a spus el.

Președintele PSD a avertizat că organizarea de alegeri anticipate ar putea prelungi perioada de instabilitate politică și ar avea efecte și asupra economiei. În opinia sa, acesta este principalul aspect care trebuie luat în calcul înaintea unei astfel de decizii. Cu toate acestea, Grindeanu a precizat că PSD este pregătit inclusiv pentru un asemenea scenariu: „E un scenariu care ar arunca într-un soi de instabilitate continuă scena politică și economică”.

„Program anti-PSD”

„Am văzut că unii lideri de dreapta au venit cu același program anti-PSD. Programul anti-PSD nu livrează nimic cetățenilor, în afară de ură. Ura nu scade nici facturile și nici nu crește veniturile. Îl ține doar, eventual, pe Ilie Bolojan pe scaun. În acest context, le-am transmis celor de la PNL și USR foarte simplu: PSD este în opoziție”, a declarat Grindeanu, luni, la Cotroceni.

„Nu s-a degajat o soluție”

Președintele PSD a precizat că întâlnirea de la Cotroceni a durat aproape două ore și că, deși tonul discuțiilor a fost mai puțin tensionat decât la întâlnirile anterioare, pozițiile partidelor au rămas neschimbate.

„În partea a doua a discuțiilor, președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile și dacă există nuanțe. Astăzi poate că a fost un ton mai jos, dar nu s-a degajat o soluție”, a afirmat liderul social-democrat.

Potrivit acestuia, principalele blocaje vin din partea PNL și USR, care și-ar fi limitat marja de negociere prin deciziile interne privind colaborarea cu PSD.

Atac la adresa Guvernului Bolojan

Grindeanu a criticat și strategia premierului demis Ilie Bolojan, susținând că Executivul încearcă să guverneze în continuare prin intermediul Parlamentului, bazându-se pe voturile PSD.

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„PSD nu ocupă în acest moment nicio funcție în Guvern. Strategia domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan de a continua să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD este una complet greșită”, a spus acesta.

PSD respinge modificările privind integritatea și legea salarizării

Liderul PSD a anunțat că formațiunea se opune oricăror modificări legislative care, în opinia sa, ar urmări rezolvarea unor probleme de integritate ale unor lideri USR.

„Suntem total împotrivă ca domnul Fritz să-și rezolve problemele de integritate prin modificarea legii. Concret, nu vom accepta introducerea unor texte care să rezolve problemele personale ale lui Dominic Fritz, Clotilde Armand și ale altor useriști condamnați definitiv de Înalta Curte”, a declarat Grindeanu.

Acesta a mai spus că PSD nu va susține nici legea salarizării în forma actuală, acuzând lipsa transparenței și a consultării reale cu sindicatele și patronatele.

Avertisment privind PNRR și companiile de stat

Sorin Grindeanu a avertizat că PSD nu va accepta folosirea fondurilor din PNRR pentru privatizarea unor companii profitabile sau pentru proiecte de digitalizare care, în opinia sa, ar favoriza anumite interese.

„Îi avertizez pe cei de la PNL și USR să nu folosească PNRR pentru a privatiza netransparent și la super-discount companiile românești profitabile sau pentru a face o așa-zisă digitalizare cu dedicație. Aceste lucruri sunt inacceptabile pentru PSD”, a afirmat liderul social-democrat.

Întrebat dacă există șanse ca România să aibă un nou guvern până la sfârșitul lunii, Grindeanu a evitat un răspuns clar, însă a lăsat să se înțeleagă că negocierile sunt în continuare blocate.

În ceea ce privește varianta Alexandru Nazare premier, Sorin Grindeanu a răspuns:

„Nu s-a discutat despre această propunere și despre niciun alt nume la Cotroceni, sunt doar supoziții. Am pronunțat eu, de câteva ori, numele lui Eugen Tomac, pentru că toți au venit cu acest scenariu de guvern de armistițiu, de tranziție. Și am întrebat de ce nu a fost bună propunerea cu Eugen Tomac, deoarece era un guvern cu durată de viață scurtă, care să ne treacă de această perioadă.”