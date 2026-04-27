Florin Manole, la prezentarea bilanțului: Am făcut o nouă Lege a salarizării în care nimeni să nu piardă din venituri

Ministrul demisionar al Muncii, Florin Manole, a declarat luni la prezentarea bilanțului său de activitate că legea salarizării a fost astfel construită încât nimeni să nu piardă din venituri, fiind însă eliminate disparităţile salariale și o parte din sporuri și rearanjate grilele de salarizare.

„Un punct, care mi se pare că este extrem de important, care reprezintă un jalon PNRR, care a stârnit foarte mult interes din partea partenerilor sociali, dar şi din partea tuturor celor care lucrează în sistemul bugetar, este Legea salarizării. Am făcut un prim draft al acestei legi, foarte avansat, pe care ministrul interimar Pîslaru (Dragoş Pîslaru, n.r) îl va găsi astăzi, când va veni în minister, i-l voi preda personal şi vom comunica despre acest proiect. Vreau să vă asigur că voi colabora pentru acest deziderat, pentru a avea o lege bună la finalul tuturor demersurilor şi tuturor consultărilor pentru tot sistemul de salarizare. Principiile foarte importante pe care le-am urmat în timpul acestui mandat în legătură cu acest proiect important sunt următoarele: în primul rând, am făcut o nouă lege în care nimeni să nu piardă din venituri. În al 2-lea rând, aveam un sistem complet dezorganizat, de peste 100 de modificări, de exemplu, doar la anexa sănătate şi asistenţă socială. Ei bine, aici am eliminat aceste disparităţi, această dezordine, şi am rearanjat grilele de salarizare aşa cum trebuie, să fie corelate cu importanţa muncii, cu complexitatea muncii, şi cu toţi indicatorii care trebuiau luaţi în considerare", a explicat fostul ministru în conferinţa pentru prezentarea bilanţului.

În al 3-lea rând, a adăugat acesta, va fi micşorat raportul salarial dintre cel mai mic salariu de bază şi indemnizaţia lunară a preşedintelui. În vechea lege era un raport de 1 la 12, iar draftul prevede un raport de 1 la opt. Totodată, valoarea de referinţă va fi de 4.325 lei, echivalentă cu salariul minim pe economie începând cu 1 iulie 2026.

„Vom decupla astfel, de fapt, creşterile viitoare din sistemul de salarizare bugetar de creşterea salariului minim pe economie, pentru că aici a fost una dintre principalele probleme care a făcut ca această politică publică, în forma sa anterioară, să nu fie aplicată. Sigur că asta nu înseamnă că în viitor cineva din sistemul public va câştiga sub nivelul salariului minim pe economie. Aşa ceva nu se poate întâmpla şi nu se va întâmpla şi rămâne în sarcina viitoarelor guverne să urmărească acest obiectiv din indexarea periodică a acestei valori de referinţă", a precizat Florin Manole.

Au fost eliminate o bună parte din sporuri

Potrivit acestuia, în draftul actual al proiectului de lege este eliminată cea mai mare parte a sporurilor şi este modificată anvelopa totală pentru sporuri sporuri de la 30% la 20%.

„Echilibrăm câştigul salarial din sistemul bugetar, vă spuneam mai devreme, şi vă dau câteva exemple de profesii, de posturi unde aceste restabiliri ale echităţii se vor simţi cel mai pregnant: asistentul medical cu studii postliceale, bibliotecarul cu studii superioare, profesorul preuniversitar cu gradul unu didactic. Am ales doar trei exemple din sisteme importante pentru societatea românească Sănătate, Educaţie, Cultură pentru a ilustra faptul că era nevoie de o rearanjare a grilelor şi de o nouă ordine şi de o stabilire a unei noi ordini în sistemul bugetar", a mai spus fostul ministru.

În ceea ce priveşte termenul în care poate să fie finalizată această lege, Manole a precizat că doar după ce Ministerul de Finanţe va transmite oficial Ministerului Muncii spaţiul fiscal disponibil, pentru este nevoie de încadrarea în anumite limite, conform acordurilor cu Comisia Europeană, dar a menţionată că trebuie să fie adoptată până la sfârşitul acestei sesiuni parlamentare, pentru a îndeplini jalonul din PNRR.

Întrebat despre anexa pentru demnitari, fostul ministrul a explicat că au fost reduşi coeficienţii în comparaţie cu legea veche şi că a cerut Comisiei Europene îngheţarea în continuare a salariilor demnitarilor.

„În legea veche veniturile demnitarilor au fost îngheţate, aşa cum ştiţi, timp de mai bine de 7 ani. Dacă se va dori asta în continuare, este decizia viitorului Guvern. Eu am scris Comisiei Europene solicitând această îngheţare, pentru că nu am vrut ca salariile demnitarilor să reprezinte o vulnerabilitate a acestei legi şi să genereze tensiuni sociale", a punctat Florin Manole.

El a subliniat, de asemenea, că o lege bună pentru salarizarea în sistemul bugetar trebuie să ţină cont de toate observaţiile şi de toate sugestiile care vor veni dinspre sindicate, dinspre celelalte ministere, dinspre partenerii sociali.

Florin Manole a reiterat, în cadrul conferinţei, că nu "a studiat" draftul proiectului Legii salarizării apărut în spaţiul public şi că ministerul nu recunoaşte acel document, cu atât mai mult cu cât au fost lucruri care au fost finalizate "mult după ce acele ştiri circulau deja".

„Încă o dată, nu ştiu, n-am studiat proiectul care a circulat în spaţiu public, pentru că Legea salarizării este un proiect mare şi am avut de lucru până vineri la acest proiect pe care îl avem în minister şi pe care l-am transmis în această formă draft şi premierului şi ministrului de Finanţe şi vicepremierilor în funcţie la momentul respectiv. Am discutat şi i-am transmis acest draft şi domnului Pîslaru, am şi discutat după aceea cu domnul Pîslaru despre anumite speţe din proiect. Aşadar, ceea ce am transmis noi cu certitudine este diferit de ceea ce a apărut în spaţiul public, pentru că, încă o dată, când ştirile din spaţiul public se rostogoleau despre subiectul acesta noi încă nu terminasem de lucru", a transmis Florin Manole.