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Sindicatele din Educație avertizează asupra Legii salarizării. Profesorii riscă să piardă drepturile obținute după greva din 2023

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Sindicatele din Educație critică proiectul noii Legi a salarizării unitare și avertizează că nu susțin adoptarea acestuia în forma actuală, susținând că modificările făcute în urma negocierilor cu Ministerul Muncii sunt insuficiente.

Sindicatele din Educație critică proiectul noii Legi a salarizării unitare. FOTO: Adevărul
Sindicatele din Educație critică proiectul noii Legi a salarizării unitare. FOTO: Adevărul

Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, a declarat la Antena 3 CNN că, dacă proiectul va fi adoptat fără alte modificări, profesorii riscă să piardă beneficiile salariale obținute în urma grevei generale din 2023.

„Dacă e să ne raportăm strict la sistemul de învățământ, tot ceea ce am câștigat în 2023 în urma grevei noastre generale ar putea fi anulat dacă ar trece acest proiect de lege unitară de salarizare”, a afirmat liderul sindical.

Bolojan vrea adoptarea rapidă a legii

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că proiectul Legii salarizării unitare urmează să fie transmis grupurilor parlamentare și a solicitat convocarea unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea acestuia.

„Din punctul meu de vedere, aceasta va fi o decizie care va trebui adoptată în Parlament și cred că pentru România, la modul cinstit, cea mai bună formulă este să adoptăm această lege de salarizare unitară, cu toate neajunsurile, cu toate nemulțumirile, așa cum va ieși din dialogul și analiza Comisiei Europene”, a declarat Bolojan.

În schimb, reprezentanții PSD au transmis că nu au văzut încă forma finală a proiectului și nu sunt de acord cu adoptarea lui în procedură accelerată.

Sindicatele: Legea favorizează funcțiile de conducere

Marius Nistor susține că proiectul avantajează în special demnitarii și persoanele aflate în funcții de conducere, în timp ce angajații din Educație și Sănătate ar urma să aibă salarii înghețate sau chiar diminuate.

„Pentru sectoare vitale din această țară – Sănătate, Educație – la peste 44% dintre salariați veniturile îngheață sau se diminuează, iar la restul creșterile sunt total nesemnificative”, a declarat acesta.

Liderul sindical a criticat și propunerea privind indemnizația de dirigenție, care ar urma să fie stabilită ca sumă fixă raportată la salariul de referință, nu ca procent din salariul de bază.

Potrivit lui Nistor, această schimbare ar reduce indemnizația pentru majoritatea profesorilor cu vechime.

„Majoritatea colegilor care au vechime vor avea indemnizația de dirigenție redusă cu câteva sute de lei”, a spus președintele Federației „Spiru Haret”.

Legea ar urma să intre în vigoare în 2027

Conform proiectului publicat de Ministerul Muncii, noua Lege a salarizării unitare ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Documentul stabilește un raport de 1 la 8 între cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sectorul bugetar și prevede o valoare de referință de 4.100 de lei pentru anul 2027.

Sindicatele din Educație susțin însă că forma actuală a proiectului conține în continuare deficiențe majore și avertizează că nu își vor da acordul pentru adoptarea legii fără modificări substanțiale.

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