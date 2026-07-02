Fostul ministru Florin Manole vine la „Interviurile Adevărul”. Discuții despre criza politică, Guvernul Bolojan și legea salarizării

Fostul ministru al Muncii va fi invitat astăzi, de la ora 13:00, la „Interviurile Adevărul”, unde va analiza cele mai importante teme politice. Florin Manole va discuta despre actuala criză politică, perspectivele formării unui nou Guvern, activitatea Cabinetului interimar condus de Ilie Bolojan, precum și despre legea salarizării și provocările din domeniul muncii.

Parlamentul a intrat oficial în vacanță de ieri, 1 iulie, până la 31 august, iar negocierile pentru formarea unui nou Executiv sunt în continuare blocate.

Invitatul va comenta și blocajul negocierilor dintre partidele care încearcă să formeze o majoritate parlamentară. În prezent, PSD îl susține pentru funcția de prim-ministru pe Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR din România îl propun pe Siegfried Mureșan.

Întrebat cât este dispus să mai aștepte înainte de desemnarea unui nou premier, președintele Nicușor Dan a declarat că responsabilitatea revine partidelor și că așteaptă ca acestea să ajungă la un consens.

La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat rezervat în privința unei învestiri rapide a noului Guvern. Acesta a spus că o soluție ar putea fi găsită abia spre sfârșitul lunii iulie.

Interviul cu Florin Manole poate fi urmărit astăzi, de la ora 13:00, pe platformele online ale Adevărul, unde fostul ministru al Muncii va răspunde întrebărilor Irinei Petraru.